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Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжка

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 22:31
Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжка
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна супермодель відверто з фоловерами

Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми передплатниками. Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. А також обожнює робити сміливі заяви особистого характеру. Зрозуміло, найчастіше такі розмови модель веде в рамках рекламних кампаній. Приміром, нещодавно вона розповіла, що в підлітковому віці у неї були проблеми зі шкірою.

Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжкаКендалл любить гарячі фотосесії (фото: instagram.com/kendalljenner)

За словами дівчини, вона зіткнулася з акне і буквально відчувала себе "гидким каченям". З часом це питання вдалося вирішити. Але була й інша проблема, яка не давала їй спати спокійно в підлітковому віці – недостатньо пишні порівняно з іншими сестрами форми. Худенька і незграбна, Кендалл страждала від такого стану речей, багато в чому тому і вирішивши стати моделлю.

Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжкаКендалл підкорила мережу новим гарячим фото (фото: instagram.com/kendalljenner)

Також нещодавно вона знялася в ролику марки своєї старшої сестри Кім Кардашьян, яка запустила лінію коригуючого білизни. Тут Кендалл встигла заявити, що у неї – власниці практично скоєних параметрів і найбільш високооплачуваних моделей у світі – теж є комплекси. На цьому одкровення про своє тіло 23-річна красуня не припинила.

Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжкаКендалл Дженнер обожнює свою роботу (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кілька годин тому вона виклала в мережу фото з власного ліжку. Дівчина повністю оголена і прикривається тільки рушником. Стрункі стегна, гладка шкіра, пишні груди – виглядає чудово і спокусливо. І в цей раз вона так і почувається. "На плівку, без макіяжу, без фільтрів. Відчуваю себе супервпевнено в своїй шкірі. Обожнюю дотримуватися свій відхід – щоранку, кожну ніч", – написала вона і направила всіх на сайт з брендом, який рекламує.

Без макіяжу і фільтрів: Кендалл Дженнер спокушає оголеними фото з ліжкаНа показі Longchamp в Нью-Йорку (фото: instagram.com/kendalljenner)

Шанувальників все ж найбільше цікавило її тіло, ніж стан шкіри. "Гаряча", "Кендалл найкраща", "Прекрасна", "О боже, Кенні...", – такого роду коментарями вони буквально засипали сторінку моделі. А фото за короткий період набрало понад 2 млн лайків.

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