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На любой вкус: 10 лучших вечерних образов Александры Даддарио - звезды "Белого лотоса"

Автор: Ольга Турчаникова

После ролей в сериалах "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" Александра Даддарио стала одной из самых популярных в мире актрис.

Количество предложений по работе увеличилось в несколько раз, как и число ее фолловеров в сети Instagram, которое сегодня насчитывает около 20 млн.

Девушка снимается для глянцевых журналов и активно посещает светские события, где демонстрирует любовь к модным образам и всегда становится одной из главных героинь стритстайла. Вдохновляемся лучшими выходами Александры.

В нашумевшем сериале "Почему женщины убивают" Алессандра сыграла стильную бисексуальную красотку Джейд.

А в "Белом лотосе" - журналистку Рэйчел.

Обе героини запомнились зрителям эффектными образами и яркими характерами.

Воплотить их Даддарио было несложно - в обычной жизни актриса обожает яркие наряды, дружит со многими дизайнерами и регулярно появляется на красных дорожках в их нарядах.

Рассматриваем самые стильные выходы соблазнительной брюнетки с необычной красоты глазами.

Александра Даддарио (фото: instagram.com/alexandradaddario)

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