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В сказку попала? Топ-5 запретов для Кейт Миддлтон, которые выдержит не каждая современная женщина

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 20:00
В сказку попала? Топ-5 запретов для Кейт Миддлтон, которые выдержит не каждая современная женщина Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Жизнь герцогини Кембриджской многим кажется сказкой: обитание в замке, выходы в роскошных платьях, в конце концов, супруг - принц. Но на деле положение вещей далеко не такое.

Рассказываем про топ-5 ограничений, наложенных на герцогиню, которые не каждая девушка согласилась бы соблюдать.

Вести соцсети

Официальная страница у герцогов Кембриджских есть. Но она посвящена рабочим визитам. И даже модные образы Кейт туда выкладываются не всегда. Тем не менее, из-за желания не допустить утечки информации супруге принца Уильяма строго запрещено выкладывать в сеть что-либо и делиться своими мыслями, как привыкли все девушки в современном мире.

Проявлять чувства к мужу на публике

Порой кажется, что Кейт Миддлтон и принц Уильям уже утратили чувства друг к другу - столь сдержанно они ведут себя. Но оказывается, герцогине нельзя иначе. На публике пара не должна проявлять никаких чувств, что прописано в протоколе.

В сказку попала? Топ-5 запретов для Кейт Миддлтон, которые выдержит не каждая современная женщина

Кейт Миддлтон и принц Уильям обязаны быть сдержанными (фото: Getty Images)

Носить яркий маникюр и макияж

Как монаршая особа, Кейт не имеет права носить яркий маникюр, делать выразительный макияж и надевать вещи "кричащих" оттенков. Ей положено быть скромной и кроткой.

Поэтому предпочтительны для герцогини нюдовые оттенки ногтей, натуральные цвета в макияже и приглушенные - в одежде. Хотя порой бунтарский дух иконы стиля все же берет свое, как при недавнем выходе.

Есть моллюсков

Считается, что мидии, устрицы и прочие моллюски из-за неправильного хранения могут прекратиться в яд.

А потому членам королевской семьи проще отказаться от них, чем рисковать здоровьем.

Поэтому Кейт также приходится отказывать себе в подобных гастрономических удовольствиях.

В сказку попала? Топ-5 запретов для Кейт Миддлтон, которые выдержит не каждая современная женщина

Кейт должна выбирать натуральные оттенки (фото: Getty Images)

Ходить по магазинам одной

Для современной девушки поход по магазинам - чуть ли не главный антистресс.

А вот Кейт не может позволить себе выйти из дворца без спутников. Телохранители обязаны сопровождать герцогиню как в продуктовый магазин, так и у бутик.

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