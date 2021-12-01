На будь-який смак: 10 кращих вечірніх образів Александри Даддаріо - зірки "Білого лотоса"

Після ролей в серіалах "Чому жінки вбивають" і "Білий лотос" Александра Даддаріо стала однією з найпопулярніших у світі актрис.

Кількість пропозицій по роботі збільшилася в кілька разів, як і число її фоловерів в мережі Instagram, яке сьогодні налічує близько 20 млн.