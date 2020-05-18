Любовное настроение: Каменских и Потап разогрели чувства нежным постельным фото

Каменских призналась, что неделя у нее началась с романтической ноты
Настя Каменских не перестает делиться с поклонниками вдохновением и позитивным настроем, что особенно актуально во время карантина. Отметим, что на прошлой неделе певица презентовала очень особенный клип на песню “Воспоминания”. К слову, клип собрал уже более 1,5 млн просмотров! В новой видеоработе Насти собраны архивные фото и видео с различных путешествий Каменских и Потапа. В кадре Потап и Настя предстают перед поклонниками “без купюр” — настоящими и влюбленными. На волне популярности клипа исполнительница продолжает показывать фолловерам архивные фото с супругом.
Исполнительница отметила, что сегодня у нее романтическое настроение. В связи с чем она опубликовала фото, на котором позирует, лежа на кровати с Потапом. На Насте - белоснежное летнее платье. Потап также позирует в белой рубашке и соломенной шляпе.
“Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви! Для меня любовь - это глагол. Уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть. А что для вас значит любовь?” - подписала новый кадр с любимым Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
К слову, ранее Каменских уже публиковала кадр из этой романтической фотосессии. Тогда красотка обнимала Потапа.
“Я закрываю глаза, Я отправляюсь туда, Где шумит океана волшебная бирюза, Где тогда мне сказал… А какие ваши любимые строчки из песни «Воспоминания»?” - подписала фото Каменских.
Настя Каменских и Потап: instagram.com/kamenskux
Тем временем поклонники Каменских поспешили засыпать ее восторженными отзывами:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
А увидеть еще больше архивных кадров Потапа и Насти можно в новом клипе Каменских “Воспоминания”
Автор: Юля Петрова