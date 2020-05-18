Любовное настроение: Каменских и Потап разогрели чувства нежным постельным фото

Настя Каменских не перестает делиться с поклонниками вдохновением и позитивным настроем, что особенно актуально во время карантина. Отметим, что на прошлой неделе певица презентовала очень особенный клип на песню “Воспоминания”. К слову, клип собрал уже более 1,5 млн просмотров! В новой видеоработе Насти собраны архивные фото и видео с различных путешествий Каменских и Потапа. В кадре Потап и Настя предстают перед поклонниками “без купюр” — настоящими и влюбленными. На волне популярности клипа исполнительница продолжает показывать фолловерам архивные фото с супругом.

Исполнительница отметила, что сегодня у нее романтическое настроение. В связи с чем она опубликовала фото, на котором позирует, лежа на кровати с Потапом. На Насте - белоснежное летнее платье. Потап также позирует в белой рубашке и соломенной шляпе.

“Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви! Для меня любовь - это глагол. Уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть. А что для вас значит любовь?” - подписала новый кадр с любимым Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

К слову, ранее Каменских уже публиковала кадр из этой романтической фотосессии. Тогда красотка обнимала Потапа.

“Я закрываю глаза, Я отправляюсь туда, Где шумит океана волшебная бирюза, Где тогда мне сказал… А какие ваши любимые строчки из песни «Воспоминания»?” - подписала фото Каменских.

Настя Каменских и Потап: instagram.com/kamenskux

Тем временем поклонники Каменских поспешили засыпать ее восторженными отзывами:

Любовь - жизнь, движение, радость, тепло и уют. У меня получились существительные

Уважать, принимать, доверять, ценить

Любовь, когда все препятствия преодолимы, и на расстоянии продолжать заботиться, доверять и любить! Сейчас с мужем проходим испытание, но это все для счастливого будущего

Вы - и есть любовь

Вы самая красивая и классная пара!

Любовь это все что ты написала Настюша, и плюс когда человек тебя трогает спустя 10 лет, и мурашки по коже. Вы такие красивые

Настя, вы такая красивая и яркая, что сразу притягиваете и удерживаете внимание. И на вашего супруга обращаешь внимание только со второй попытки

Вы четкая пара,я всегда это думал!

Полностью согласна, для меня любовь - все вами перечисленное!

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

А увидеть еще больше архивных кадров Потапа и Насти можно в новом клипе Каменских “Воспоминания”