Любовний настрій: Каменських і Потап розігріли почуття ніжним постільним фото

Настя Каменських не перестає ділитися з шанувальниками натхненням і позитивним настроєм, що особливо актуально під час карантину. Зазначимо, що минулого тижня співачка презентувала дуже особливий кліп на пісню "Воспоминания". До речі, кліп зібрав вже понад 1,5 млн переглядів! У новій відеороботі Насті зібрані архівні фото та відео з різних подорожей Каменських і Потапа. В кадрі Потап і Настя постають перед шанувальниками "без купюр" — справжніми і закоханими. На хвилі популярності кліпу співачка продовжує показувати фоловерам архівні фото з чоловіком.

Виконавиця зазначила, що сьогодні у неї романтичний настрій. У зв'язку з чим вона опублікувала фото, на якому позує, лежачи на ліжку з Потапом. На Насті - білосніжна літнє плаття. Потап також позує в білій сорочці і солом'яному капелюсі.

“Сьогодні таке романтичне настрій і хочеться говорити тільки про кохання! Для мене кохання - це дієслово. Шанувати, підтримувати, піклуватися, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати таким, як є. А що для вас означає любов?" - підписала новий кадр з коханим Настя.

Фото: instagram.com/kamenskux

До речі, раніше Каменських вже публікувала кадр з цієї романтичної фотосесії. Тоді красуня обіймала Потапа.

"Я закриваю очі, Я вирушаю туди, Де шумить океану чарівна бірюза, Де тоді мені сказав... А які ваші улюблені рядки з пісні "Спогади"?" - підписала фото Каменських.

Настя Каменських і Потап: instagram.com/kamenskux

Тим часом шанувальники Каменських поспішили засипати її захопленими відгуками:

Любов - життя, рух, радість, тепло та затишок. У мене вийшли іменники

Поважати, приймати, довіряти, цінувати

Любов, коли всі перешкоди долаються, і на відстані продовжувати піклуватися, довіряти і любити! Зараз з чоловіком проходимо випробування, але це все для щасливого майбутнього

Ви - і є любов

Ви найкрасивіша і класна пара!

Любов це все, що ти написала Настюша, і плюс коли людина тебе чіпає через 10 років, і мурашки по шкірі Ви такі гарні

Настя, ви така красива і яскрава, що відразу притягуєте і утримуєте увагу. І на вашого чоловіка звертаєш увагу тільки з другої спроби

Ви чітка пара,я завжди це думав!

Повністю згодна, для мене любов - все вами перелічене!

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

А побачити ще більше архівних кадрів Потапа і Насті можна в новому кліпі Каменських "Воспоминания"