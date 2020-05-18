Любовний настрій: Каменських і Потап розігріли почуття ніжним постільним фото

Каменських зізналася, що тиждень у неї почалася з романтичною ноти
Настя Каменських не перестає ділитися з шанувальниками натхненням і позитивним настроєм, що особливо актуально під час карантину. Зазначимо, що минулого тижня співачка презентувала дуже особливий кліп на пісню "Воспоминания". До речі, кліп зібрав вже понад 1,5 млн переглядів! У новій відеороботі Насті зібрані архівні фото та відео з різних подорожей Каменських і Потапа. В кадрі Потап і Настя постають перед шанувальниками "без купюр" — справжніми і закоханими. На хвилі популярності кліпу співачка продовжує показувати фоловерам архівні фото з чоловіком.
Виконавиця зазначила, що сьогодні у неї романтичний настрій. У зв'язку з чим вона опублікувала фото, на якому позує, лежачи на ліжку з Потапом. На Насті - білосніжна літнє плаття. Потап також позує в білій сорочці і солом'яному капелюсі.
“Сьогодні таке романтичне настрій і хочеться говорити тільки про кохання! Для мене кохання - це дієслово. Шанувати, підтримувати, піклуватися, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати таким, як є. А що для вас означає любов?" - підписала новий кадр з коханим Настя.
Фото: instagram.com/kamenskux
До речі, раніше Каменських вже публікувала кадр з цієї романтичної фотосесії. Тоді красуня обіймала Потапа.
"Я закриваю очі, Я вирушаю туди, Де шумить океану чарівна бірюза, Де тоді мені сказав... А які ваші улюблені рядки з пісні "Спогади"?" - підписала фото Каменських.
Настя Каменських і Потап: instagram.com/kamenskux
Тим часом шанувальники Каменських поспішили засипати її захопленими відгуками:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
А побачити ще більше архівних кадрів Потапа і Насті можна в новому кліпі Каменських "Воспоминания"
Автор: Юля Петрова