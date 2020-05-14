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Нельзя быть такой красивой: Настя Каменских в ультратрендовом луке очаровала сеть

Lite » Мода 14.05.2020 - 17:57
Нельзя быть такой красивой: Настя Каменских в ультратрендовом луке очаровала сеть
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась наполеоновскими планами

Настя Каменских стала больше времени проводить на свежем воздухе – у певицы появилась возможность "выгулять" весенние аутфиты, ведь на ближайшее время у нее наполеоновские планы. Как-то артистка призналась, что она – заядлый шоппоголик, поэтому в ее гардеробе много вещей, ведь она любит миксовать их между собой, создавая эффектные луки в различных стилях. Теперь она показала весенний образ, позируя с любимицей по кличке Мими.

Звезда выбрала белые брюки плаццо с высокой посадкой и трендовую короткую светлую, словно выстиранную, джинсовую куртку нежно-голубого оттенка с оригинальным узором – хит сезона. Подобные можно увидеть в коллекциях Isabel Marant, Dior и Alberta Ferretti.

Настя написала текст на испанском и продублировала его на русском. "Обсуждаем с подружкой наши планы . У меня это - релиз новой песни “Воспоминания”, работа над новым испанским альбомом, много съемок, интервью. А у Мими - радостно бегать вокруг, виляя ушками", - рассекретила она свои наметки.

Нельзя быть такой красивой: Настя Каменских в ультратрендовом луке очаровала сеть

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, Настя уже демонстрировала этот образ полностью, показав свои стильные весенние луки. Она дополнила джинсовый аутфит майкой нейтрального бежевого цвета.

Поклонники отметили, что Настя выглядит просто потрясающе на солнечном снимке.

  • Милашка какая
  • Как же красиво
  • Прелесть
  • Куколка. Нельзя быть такой красивой я вот, например, завидую
  • Милі
  • Красотки
  • Ніжна і справжня
  • Які гарні, милі, просто красуня, люблю Вас

Скриншот комментариев

Ранее Потап рассказал, как отпраздновал день рождения жены Насти Каменских и высказался об отношениях с певицей.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Настя Каменских
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