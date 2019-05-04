"Люблю тебя любую": Тодоренко умилила пляжной романтикой с Топаловым

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая похвасталась роскошной фигурой на морском берегу

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, кажется, с легкостью успевает делать все, что только запланирует. Ее трудоспособность, энергия и энтузиазм неизменно вызывают восторг у поклонников. Так, звезда отправилась на майские праздники в Турцию вместе с сыном Михаилом. Ее муж, музыкант Влад Топалов, также решил присоединиться к жене и малышу и устроить семейный отдых. Правда, не обошлось без приключений. По дороге в аэропорт музыкант попал в ДТП, но все обошлось, хоть вылет пришлось отложить на день. Но это только усилило радость от встречи с близкими людьми. Регина поделилась в Instagram душевным пляжным фото с мужем и показала фигуру в купальнике, вызвав шквал комплиментов.

Ведущая не могла нарадоваться тому, что на популярном курорте теперь все в сборе! Она сообщила, что старается с толком использовать время, проведенное с мужем и продуктивно отдохнуть.

"А меня товарищ приехал навестить. Устроили пляжную тусовку с Владом Топаловым. Стараемся по максимуму отдохнуть", - похвасталась радостная Регина, показав фото с любимым на морском побережье.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики знаменитости пришли в восторг от семейной идиллии. Они искупали пару в комплиментах, отметив, что супруги выглядят счастливыми.

"Вы самая красивая и гармоничная пара! Мира вам и добра!", "Какие вы солнечные, будьте счастливы!", "Какие вы счастливые!", "Ох и сладкая парочка!", "Классные вы! Отличного вам отдыха!", "Вы клевая пара!" - писали фолловеры.

Также она решила продемонстрировать фигуру в купальнике, позируя на песке у кромки воды. Ветер играет в ее слегка вьющихся волосах, девушка улыбается и смотрит в даль, приняв элегантную позу и держа в руках шляпку с широкими полями. На ней – купальник в разноцветную полоску, который дает возможность полюбоваться стройной фигурой звезды. Правда, сама Регина своим внешним видом оказалась не слишком довольна.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Еще немного дряблая, но уже стремящаяся к успеху мать. Если бы вы знали, как рука хотела отретушировать ляжки, как палец дрогнул при виде лишнего жира на боках, еще и ко всему добил последний пост с идеальной фигурой Анны Седоковой. Но слова мужа "я люблю тебя любую" остановили мои шаловливые ручонки. Пусть у каждого из нас будет человек, который питает к нам самые прекрасные в мире эмоции, самое доброе в Мира чувство - безусловную любовь", - призналась ведущая.

Поклонники тут же ринулись уверять молодую маму в том, что ее фигура выглядит просто замечательно, а о таких формах после родов многие могут только мечтать, а также посоветовали быть к себе менее критичной.

"Регина, Вы сногсшибательная, своей энергетикой Вы чаруете, внешность - второстепенно, но у Вас и это все превосходно!", "Не скромничайте, вы прекрасны!", "Региночка, классная, очень красивая!", "Где жир и дряблость? Вы чего, все идеально же!", "Красавица! Восхищаюсь Вами и желаю оставаться такой настоящей и прекрасной!" - писали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в гостеприимной курортной Турции.