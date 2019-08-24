"Люблю больше жизни": Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Артист признался, что его жена - очень мудрая и терпеливая женщина
Влад Топалов не раз признавался в сети, как он счастлив, что встретил свою любимую жену Регину Тодоренко, и умилял поклонников трогательными словами в адрес ее и их сыночка Михаила. Музыкант, которые недавно поделился забавным фото с сыном, решил в очередной раз на весь мир признаться в любви своей семье, а заодно и поздравить любимую.
На своей странице в Instagram Влад выложил нежное фото с их свадьбы в Италии, которая состоялась в июле этого года. Ранее этот кадр артисты не публиковали. На нем Топалов держит руки Тодоренко в своих и трогательно целует их, а та с любовью смотрит на него.
В подписи артист душевно поздравил свою "великую женщину" с годовщиной - вероятно, имеется в виду день, когда он сделал Регине предложение. К слову, это случилось как раз в Италии. Пара расписалась в октябре 2018 года, а уже летом 2019 устроила пышное торжество.
Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
"Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя!
Из жён надо выбирать весёлых.
Из весёлых- умных.
Из умных - нежных.
Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!"
М.М.Жванецкий
Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая веселая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - мое все!
Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик!" - эмоционально написал певец.
Конечно же, Регина не могла не ответить на такое трогательное послание.
"Ты у меня самый скромный!!!! Люблю тебя", - прокомментировала ведущая.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Подписчики Влада присоединились к поздравлениям и засыпали пару теплыми пожеланиями.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.
К слову, Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений в браке. По ее мнению, это - мудрость женщины.