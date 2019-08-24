ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Люблю больше жизни": Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 12:41
"Люблю больше жизни": Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Артист признался, что его жена - очень мудрая и терпеливая женщина

Влад Топалов не раз признавался в сети, как он счастлив, что встретил свою любимую жену Регину Тодоренко, и умилял поклонников трогательными словами в адрес ее и их сыночка Михаила. Музыкант, которые недавно поделился забавным фото с сыном, решил в очередной раз на весь мир признаться в любви своей семье, а заодно и поздравить любимую.

На своей странице в Instagram Влад выложил нежное фото с их свадьбы в Италии, которая состоялась в июле этого года. Ранее этот кадр артисты не публиковали. На нем Топалов держит руки Тодоренко в своих и трогательно целует их, а та с любовью смотрит на него.

В подписи артист душевно поздравил свою "великую женщину" с годовщиной - вероятно, имеется в виду день, когда он сделал Регине предложение. К слову, это случилось как раз в Италии. Пара расписалась в октябре 2018 года, а уже летом 2019 устроила пышное торжество.

&quot;Люблю больше жизни&quot;: Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя!
Из жён надо выбирать весёлых.
Из весёлых- умных.
Из умных - нежных.
Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!"
М.М.Жванецкий

Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая веселая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - мое все!
Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик!" - эмоционально написал певец.

Конечно же, Регина не могла не ответить на такое трогательное послание.

"Ты у меня самый скромный!!!! Люблю тебя", - прокомментировала ведущая.

&quot;Люблю больше жизни&quot;: Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики Влада присоединились к поздравлениям и засыпали пару теплыми пожеланиями.

  • Поздравляю, дорогие!!!! Так трогательно написал
  • Желаю каждой встретить мужчину, который будет писать для вас такие слова
  • Замечательные слова! Волшебное фото!!! И этот взгляд у Регины... Только на вас она так смотрит! Пусть так будет всегда!!! Взаимопонимания и взаимоуважения вам!!!!
  • Я аж прослезилась! Настоящее счастье и любовь
  • Какие красивые и теплые слова, Вы молодец, не каждый признает, что он далеко не подарок
  • Великий мужчина
  • Боже!!!! Какикие слова!!!! Как красиво!!!! Будьте счастливы !!!!
  • Вот это класс! Это услышать мечтает наверное каждая женщина! Просто супер!
  • Счастья вам Огромного преогромного

&quot;Люблю больше жизни&quot;: Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.

К слову, Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений в браке. По ее мнению, это - мудрость женщины.

Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений "Может грубо обидеть": Регина Тодоренко решилась на откровение о жизни с Топаловым
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь