"Перебрал немного на солнышке": Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Муж Регины Тодоренко пошутил о "тяжелой жизни" малыша

Муж Регины Тодоренко, российский артист Влад Топалов нередко радует поклонников милыми фото их сыночка Миши, а также рассказывает о том, как растет и развивается малыш. На этот раз музыкант, который недавно разоткровенничался о превратностях взаимоотношений с подписчиками в сети, с присущим ему юмором показал "тяжелую" жизнь ребенка на даче.

На своей странице в Instagram Влад опубликовал трогательное фото, на котором 8-месячный Майкл (так ребенка называют в семье) сладко уснул, сидя в коляске и уткнувшись головкой в ее ручку.

Исполнитель шутливо отметил, что это родители его так утомили, или же он переборщил с шампанским.

"Дачный сезон...... перебрал немного на солнышке с шампанским..... утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ", - прокомментировал Топалов.

Фото: Влад Топалов показал сына (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регина Тодоренко поддержала шутку мужа, добавив свой комментарий: "Он держался до последнего".

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Многочисленные фолловеры артиста тоже оценили его чувство юмора и поблагодарили за такой позитивный и смешной кадр, умиляясь сладкому малышу.

Тяжела жизнь грудничка)))

Такой большой уже! как быстро растут чужие дети) здоровья и счастья малышу

Такой мишка мимимишка

Радость в жизни, любимые дети ...

Угулялся малыш

Моя ты бубка сладкая

Довели человека

Как быстро летит время

Утомили Мишутку, замучили родители

Зато вам немного тишины

Главное,чтоб повеселее штуками не увлекся!)

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет, Майкла, снявшись с ним в рекламе.