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"Перебрал немного на солнышке": Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.08.2019 - 12:29
"Перебрал немного на солнышке": Влад Топалов поделился забавным фото с сыном
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Муж Регины Тодоренко пошутил о "тяжелой жизни" малыша

Муж Регины Тодоренко, российский артист Влад Топалов нередко радует поклонников милыми фото их сыночка Миши, а также рассказывает о том, как растет и развивается малыш. На этот раз музыкант, который недавно разоткровенничался о превратностях взаимоотношений с подписчиками в сети, с присущим ему юмором показал "тяжелую" жизнь ребенка на даче.

На своей странице в Instagram Влад опубликовал трогательное фото, на котором 8-месячный Майкл (так ребенка называют в семье) сладко уснул, сидя в коляске и уткнувшись головкой в ее ручку.

Исполнитель шутливо отметил, что это родители его так утомили, или же он переборщил с шампанским.

"Дачный сезон...... перебрал немного на солнышке с шампанским..... утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ", - прокомментировал Топалов.

&quot;Перебрал немного на солнышке&quot;: Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Фото: Влад Топалов показал сына (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регина Тодоренко поддержала шутку мужа, добавив свой комментарий: "Он держался до последнего".

&quot;Перебрал немного на солнышке&quot;: Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Многочисленные фолловеры артиста тоже оценили его чувство юмора и поблагодарили за такой позитивный и смешной кадр, умиляясь сладкому малышу.

  • Тяжела жизнь грудничка)))
  • Такой большой уже! как быстро растут чужие дети) здоровья и счастья малышу
  • Такой мишка мимимишка
  • Радость в жизни, любимые дети ...
  • Угулялся малыш
  • Моя ты бубка сладкая
  • Довели человека
  • Как быстро летит время
  • Утомили Мишутку, замучили родители
  • Зато вам немного тишины
  • Главное,чтоб повеселее штуками не увлекся!)

&quot;Перебрал немного на солнышке&quot;: Влад Топалов поделился забавным фото с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.

Ранее Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет, Майкла, снявшись с ним в рекламе.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
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