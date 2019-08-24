"Кохаю більше життя": Топалов зворушив відвертим зізнанням про Тодоренко

Артист зізнався, що його дружина - дуже мудра і терпляча жінка
Влад Топалов не раз зізнавався в мережі, як він щасливий, що зустрів свою кохану дружину Регіну Тодоренко, і розчулював шанувальників зворушливими словами в адресу її і їх синочка Михайла. Музикант, які нещодавно поділився забавним фото з сином, вирішив в черговий раз на весь світ зізнатися в коханні своїй родині, а заодно і привітати кохану.
На своїй сторінці в Instagram Влад виклав ніжне фото з їх весілля в Італії, яке відбулося в липні цього року. Раніше цей кадр артисти не публікували. На ньому Топалов тримає руки Тодоренко у своїх і зворушливо цілує їх, а та з любов'ю дивиться на нього.
У підпису артист душевно привітав свою "велику жінку" з річницею - ймовірно, мається на увазі день, коли він зробив Регіні пропозицію. До речі, це сталося якраз в Італії. Пара розписалася в жовтні 2018 року, а вже влітку 2019 влаштувала пишне торжество.
Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
"Визначити талант дуже просто - ви дивіться, яка жінка біля нього. Біля Пушкіна, біля Висоцького, біля Єсеніна. Потім згадуєте, яка жінка була біля Брежнєва, біля Хрущова, біля Сталіна. Не було їх у них!!!! Все було у них, а цих людей у них не було! От я й кажу: ти сам такий, яка жінка біля тебе!
З дружин треба вибирати веселих.
З веселих розумних.
З розумних - ніжних.
З ніжних - терплячих. І терплячих. І терплячих!"
М. М. Жванецький
Більше і додати нічого! Бері! Ти - найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і нааааайтерплячіша!!!! Дякую тобі і Богу. Просто мільйон раз дякую. Я зовсім не подарунок. Правильно кажуть - за кожним Великим Чоловіком стоїть Велика Жінка. Так-так. Ти - ВЕЛИКА ЖІНКА. Моя ВЕЛИКА ЖІНКА. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюсь в тебе заново щоранку і щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти - моя найбільша радість і щастя! Ви з сином - моє все! Кохаю тебе більше за життя! З річницею тебе, берчик!" - емоційно написав співак.
Звичайно ж, Регіна не могла не відповісти на таке зворушливе послання.
"Ти у мене найскромніший!!!! Люблю тебе", - прокоментувала ведуча.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Підписники Влада приєдналися до привітань і засипали пару теплими побажаннями.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про не завжди просте життя з Владом Топаловим. З'ясувалося, що разом подружжя відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.
До речі, Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих щасливих відносин у шлюбі. На її думку, це - мудрість жінки.