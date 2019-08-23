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Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 12:31
Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась забавным случаем в гримерке

Регина Тодоренко - пример для многих девушек, ведь она успевает все: девушка вышла замуж и родила ребенка, при этом очень быстро вернулась к работе и ведет собственные шоу, а также всегда потрясающе выглядит. Впрочем, как недавно призналась ведущая, в ее семейной жизни не все так уж безоблачно, однако они с супругом Владом Топаловым работают над этим и посещают психолога.

На своей странице в Instagram Регина поделилась фото с работы в эффектном образе, а также рассказала интересную историю. Тодоренко примерила красные мини-шорты с высокой талией и белую футболку с надписью "Я муза" на английском языке, а дополнила образ прозрачными босоножками и крупными серьгами.

Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

По словам артистки, в гримерке у них с коллегами зашел разговор о том, в чем секрет счастливого брака.

"Разговор в гримерке:
С.: Вот у нас тут спор, как сохранить длительные счастливые отношения?
Я.: Как люди живут по 30-35 лет вместе?
Ю.: Привычка, привязанность, вот и все.
Р.: Залог длительных отношений - Мудрая ЖЕНЩИНА, не так ли?" - поделилась ведущая.

Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношенийРегина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ее любимый муж не смог остаться в стороне и тут же высказал свою точку зрения.

"Залог длительных отношений- это Я", - с юмором написал Топалов.

Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Многие подписчики согласились с Региной, а также поделились своими мыслями на эту тему.

  • Регина, делитесь советами счастливых отношений в браке.
  • Вы мне очень нравитесь
  • Жаль, что мудрость приходит только с годами
  • Ооочень красивая, богиня
  • Мудрость однозначно,быть друг за друга, дорожить!
  • Ой мамочки,какой красивый наряд!!!
  • Красиво выглядишь
  • Залог долгих отношений-взаимопонимание и доверие
  • Какие красивые ноги
  • Ну разве можно быть такой ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
  • Очень красивая. да) всё от женщины зависит) сколько она хочет чтоб продолжались отношения столько и будет)

Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко недавно впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.

Также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о нелегком материнстве энергичной и работающей молодой мамы.

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