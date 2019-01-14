"Лучший голос России": Ани Лорак озвучила ледовое шоу в Москве

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак стала Настенькой из "Аленького цветочка"

Известно, что украинская певица Ани Лорак уже давно ведет активную гастрольную деятельность с концертами и шоу-программами в Российской федерации и почти не заглядывает в Украину. Так, недавно прошло грандиозное шоу "Дива", за которое певица получила массу хвалебных отзывов и критики в сети.

На этот раз, Ани стала "голосом" одного из персонажей ледового шоу, которое 13 декабря показали на главном телеканале соседнего государства. Создателем шоу "Аленький цветочек" стала фигуристка Татьяна Навка, а озвучить действие доверили "лучшим голосам России" — так было заявлено в анонсе шоу на сайте Первого канала, одним из которых стала Ани Лорак.

Скриншот: Анонс ледового шоу "Аленький цветочек" на Первом канале в России (1tv.ru)

Украинская певица озвучила Настеньку — главного женского персонажа сказки, о чем она заявила в своих stories Instagram.

Скриншот: stories Instagram Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Своим вокалом она до слез растрогала российского зрителя, о чем поклонники написали на официальной страничке Татьяны Навки в соцсетях.

Скриншот: комментарии к посту Татьяны Навки (instagram.com/tatiana_navka)

"Татьяна, огромное спасибо за такой чудесный ледовый спектакль! Это просто волшебство. Ваше катание в сочетании с очаровывающим голосом Ани Лорак @anilorak это просто до слёз. Я не сентиментальна, смотрела по телевизору и лились слёзы. Представляю что было бы в живую. Смотрела, слушала, ну это восхитительно, не передать словами", - поделилась впечатлениями от шоу chernobrovkina_liubov.

Скриншот: комментарии к посту Татьяны Навки (instagram.com/tatiana_navka)

"Спасибо Татьяна! Вы супер!!! Отдельное спасибо певцам!, Каролина -Ани Лорак красавице нашей любимице", - написала larussiana.

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Кроме того, Ани Лорак, после объявленного развода со своим мужем Муратом, опять встретилась с ним в ресторане.

Интересные факты об Ани Лорак :(видео: РБК-Украина)