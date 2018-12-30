"Шоу года": украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В сети посчитали шоу DIVA лучшим на украинской сцене

Скандально известная украинская артистка, которая активно гастролирует в России растопила сердца соотечественников. В субботу вечером на украинском телеканале Интер транслировался концерт Ани Лорак с ее знаменитым шоу DIVA. Фанаты не смогли сдержать эмоций и буквально забросали ее комплиментами под крайним снимком в сети Instagram.

Артистка опубликовала снимок сделанный во время съемок шоу. Она подписала фото так: "достоинство и стиль! Вот важные качества у мужчин и женщин".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В сети практически не осталось хейтеров артистки – почти все стали нахваливать шоу. Много кто отметил, что Лорак потрясающе выглядит и сравнили ее с легендарной танцовщицей Мата Хари.

"Наряд фантастический", "Наконец-то посмотрел шоу DIVA, очень крутой вы Артист, Каролина, по-моему в связи с последними событиями вы только расцвели) Всего вам самого лучшего, жду новых работ", "Браво", "Мата Хари", "Ани самая самая лучшая и красивая женщина страны!", "Каролина вчерашнее шоу на телеканале Интер было мегакрутое. Ты талант с большой букви. Как всегда красивая и непревзойденная", "Шоу DIVA на Интере это было очень прекрасное. Шоу года", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что ранее муж Лорак впервые прокомментировал развод. Мурат Налчаджиоглу оставил трогательную запись о своей семье.

Ранее мы писали, что Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами.

Кстати, также мы писали, что певица "ослепила" поклонников зеркальным платьем.

Видео: РБК-Украина