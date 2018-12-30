ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Шоу года": украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

Lite » Культура 30.12.2018 - 18:46
"Шоу года": украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В сети посчитали шоу DIVA лучшим на украинской сцене

Скандально известная украинская артистка, которая активно гастролирует в России растопила сердца соотечественников. В субботу вечером на украинском телеканале Интер транслировался концерт Ани Лорак с ее знаменитым шоу DIVA. Фанаты не смогли сдержать эмоций и буквально забросали ее комплиментами под крайним снимком в сети Instagram.

Артистка опубликовала снимок сделанный во время съемок шоу. Она подписала фото так: "достоинство и стиль! Вот важные качества у мужчин и женщин".

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

В сети практически не осталось хейтеров артистки – почти все стали нахваливать шоу. Много кто отметил, что Лорак потрясающе выглядит и сравнили ее с легендарной танцовщицей Мата Хари.

"Наряд фантастический", "Наконец-то посмотрел шоу DIVA, очень крутой вы Артист, Каролина, по-моему в связи с последними событиями вы только расцвели) Всего вам самого лучшего, жду новых работ", "Браво", "Мата Хари", "Ани самая самая лучшая и красивая женщина страны!", "Каролина вчерашнее шоу на телеканале Интер было мегакрутое. Ты талант с большой букви. Как всегда красивая и непревзойденная", "Шоу DIVA на Интере это было очень прекрасное. Шоу года", — пишут фанаты.

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

&quot;Шоу года&quot;: украинцев потрясло шикарное представление Ани Лорак

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что ранее муж Лорак впервые прокомментировал развод. Мурат Налчаджиоглу оставил трогательную запись о своей семье.

Ранее мы писали, что Ани Лорак научила дочь позировать перед журналистами.

Кстати, также мы писали, что певица "ослепила" поклонников зеркальным платьем.

 

 

Видео: РБК-Украина

Развод Ани Лорак: в деле появился неожиданный поворот Безупречность vs Китч: выбираем самый экстремальный образ Ани Лорак
Новости Украины Ани Лоракшоуреакция соцсетей
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь