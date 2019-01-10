Все в сборе: Ани Лорак и ее муж показали фото с дочерью в Майами

Фото: Ани Лорак с мужемм и дочкой (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу забросал Instagram снимками с любимой дочкой, с которой провел весь день

Популярная певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, разместила фото с дочкой Соней в InstaStories. Она стоит на балконе и нежно обнимает девочку. Интересно, что ранее снимок с малышкой в "сториз" своего микроблога показал и ее любящий папа и супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу.

Стоит отметить, что мужчина буквально забросал свой паблик снимками с дочерью. Судя по фотоотчету, папа с девочкой сходили на продуктивный шоппинг, успели посекретничать у фонтана и поесть мороженное. Кроме того, на одном из кадров Соня позировала как настоящая модель, приняв картинную позу и глядя прямо в камеру.

Фото: Мурат с дочерью (instagram.com/muratnalca)

Фото: дочка Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/muratnalca)

Фото: Мурат с дочерью (instagram.com/muratnalca)

Фото: Мурат с дочерью (instagram.com/muratnalca)

Фото: Мурат с дочерью (instagram.com/muratnalca)

Кто делал совместные фото папы и малышки, неизвестно, но вывод напрашивается сам собой, ведь на днях ресторатор примчался в Майами, где на тот момент проводила отпуск Ани Лорак в компании спортсменки Лилии Подкопаевой и своего друга, российского певца Сергея Лазарева, также в stories артистки фигурировал и Филипп Киркоров, который тоже отправился в США.

Фото: Ани Лорак с дочкой Соней (instagram.com/anilorak)

К тому же, на фото Каролины и Мурата девочка позирует в одинаковой одежде. Интересно, что Лорак показала видео из авто, но в момент, когда в кадр попало кресло водителя, ролик резко оборвался.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак похвасталась утренним фото на берегу океана в прозрачной тунике, выставив на всеобщее обозрение стройные ножки. Поклонники пришли в восторг от атмосферного снимка и расхвалили цветущий внешний вид исполнительницы.

Видео: РБК-Украина