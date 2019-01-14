"Найкращий голос Росії": Ані Лорак озвучила льодове шоу в Москві

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак стала Настусею з "Аленької квіточки"

Відомо, що українська співачка Ані Лорак вже давно веде активну гастрольну діяльність з концертами і шоу-програмами в Російській федерації і майже не заглядає в Україну. Так, нещодавно пройшло грандіозне шоу "Діва", за яке співачка отримала масу хвалебних відгуків і критики в мережі.

На цей раз, Ані стала "голосом" одного з персонажів льодового шоу, яке 13 грудня показали на головному телеканалі сусідньої держави. Творцем шоу "Аленька квіточка" стала фігуристка Тетяна Навка, а озвучити дію довірили "кращим голосам Росії" — так було заявлено в анонсі шоу на сайті Першого каналу, одним з яких стала Ані Лорак.

Скріншот: Анонс льодового шоу "Аленька квіточка" на Першому каналі в Росії (1tv.ru)

Українська співачка озвучила Настусю — головного жіночого персонажа казки, про що вона заявила у своїх stories Instagram.

Скріншот: stories Instagram Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Своїм вокалом вона до сліз зворушила російського глядача, про що шанувальники написали на офіційній сторінці Тетяни Навки в соцмережах.

Скріншот: коментарі до посту Тетяни Навки (instagram.com/tatiana_navka)

"Тетяна, величезне спасибі за такий чудовий льодовий спектакль! Це просто диво. Ваше катання в поєднанні з чаруючим голосом Ані Лорак @anilorak це просто до сліз. Я не сентиментальна, дивилася по телевізору і лилися сльози. Уявляю що було б в живу. Дивилася, слухала, ну це чудово, не передати словами", - поділилася враженнями від шоу chernobrovkina_liubov.

Скріншот: коментарі до посту Тетяни Навки (instagram.com/tatiana_navka)

"Спасибі Тетяна! Ви супер!!! Окреме спасибі співакам!, Кароліна - Ані Лорак красуні нашої улюблениці", - написала larussiana.

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Крім того, Ані Лорак, після оголошеного розлучення зі своїм чоловіком Муратом, знову зустрілася з ним у ресторані.

Цікаві факти про Ані Лорак :(фото: РБК-Україна)