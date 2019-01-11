Ани Лорак в одном белье поздравила известного режиссера

Фото: (instagram.com/anilorak)

Певица опуликовала пикантный кадр, снабдив его теплыми словами в адрес именинника

Популярная певица Ани Лорак оригинально поздравила с днем рождения известного клипмейкера Алана Бадоева, с которым ей не раз доводилось работать. Пикантным совместным снимком, на котором она позирует в белье певица поделилась в "историях" Instagram.

На снимке артистка позирует лишь в лифчике и трусиках. Склонившись над камерой она с интересом рассматривает то, на что указывает ей жестом режиссер. Каролина очень уважительно и с восхищением обратилась к именитому клипмейкеру.

"С днем рождения, дорогой Гений", - обратилась она к Бадоеву в подписи к откровенному кадру.

Фото: Алан Бадоев и Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Примечательно, что 10 января Алану Бадоеву исполнилось 38 лет. Праздник режиссер встретил во время отдыха в Мексике. Он признался, что по традиции старается каждый новый год встретить на новом месте, ведь без приключений Алан не мыслит своей жизни.

Судя о записи Бадоева в Instagram, он получил немало поздравлений, которые задели его до глубины души. Он посчитал нужным поблагодарить всех, кто не поскупился на теплые слова и пожелания.

"Сколько тепла, счастья и любви исходит от Ваших поздравлений. Спасибо огромное каждому! Это истинное вдохновение, знать, что твоя жизнь вдохновляет людей с одной планеты. Все мы яркие кометы", - поэтично отметил режиссер.

Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Напомним, что сейчас Ани Лорак отдыхает в Майами. Она решила устроить беззаботный отпуск в компании дочери и друзей.

К слову, в Майами прилетел и неверный супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу. Он активно размещает снимки с дочерью в Instagram. Пара продолжает интриговать поклонников, не показывая совместных кадров и этим лишь порождая слухи о своем воссоединении.

Видео: РБК-Украина