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Лучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.09.2019 - 19:31
Лучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерью
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда показала новое забавное фото с дочерью

Ким Кардашьян известна не только своими выдающимися формами, скандальными выходами и многочисленными проектами. В последнее время главная ее ипостась – идеальная мама. Микроблог звезды регулярно обновляется милыми фото с детьми: 6-летней Норт, 3-летним Сейнтом, годовалой Чикаго, а также Псалмом, который появился на свет в мае этого года. Фолловеры знаменитости обожают такого типа посты. Особенно популярна в сети старшая дочь Ким, которая стала негласной «иконой стиля» в популярной династии.

Лучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерьюКим и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад Ким показала очередное фото с дочерью. Сделано оно во время отдыха: мама и дочь позируют в золотистых купальниках. Ким дополнила образ ковбойской шляпой, а Норт – огромными серьгами-кольцами и ярко-желтыми шортами. Обе загорелые, с мокрыми волосами и счастливые, они веселятся, демонстрируя «торжественную» клятву друг другу. «Торжественно клянусь, мы лучшие подруги на всю жизнь», – написала Ким.

«Сейчас и навсегда», «Самая лучшая мама навсегда», «Ох, как это мило!», – сразу же посыпались умиленные комментарии. Всего за пару часов фото набрало более миллиона лайков и тысячи приятных слов.

Лучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерьюЛучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерьюКим представляет новую линию нижнего белья (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, недавно Ким поделилась радостной новостью. Они со своей командой наконец определились с названием своей линии нижнего белья – теперь она носит имя Skims. Напомним, изначально Кардашьян выпустила вещи под брендом Kimono, что возмутило общественность. Ким обвинили в неуважении к японским традициям и непонимании исторического значения этого предмета одежды. В ответ звезда принесла свои извинения и пообещала в будущем уделять больше внимания смыслу, который вкладывает в свои разработки.

Лучшие подруги навсегда: Ким Кардашьян покорила сеть новым фото с 6-летней дочерьюКим на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такая позиция знаменитости сыграла ей на руку – поклонники по всему миру оценили признание Ким своей ошибки. Линия будет запущена уже скоро – 10 сентября – и наверняка будет иметь успех, как и остальные ее «детища».

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