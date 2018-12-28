"Большие планы": Каменских о Грэмми и желании рассказать миру об Украине

Настя Каменских (коллаж: LITE)

В преддверии Нового 2019 года NK поделилась секретами и планами

Завоевание латиноамериканского слушателя, запуск первого сольного альбома, тур по странам Европы, записи клипов и новых песен, участие в талант-шоу… Настя Каменских признается: сегодня у нее практически не остается времени на себя. Иногда даже приходится отказываться от любимых ежедневных пробежек. Но певица не жалуется. Ведь по словам Насти, творчество — это ее жизнь!

В предновогоднем интервью для RBC-LITE Настя Каменских рассказала о грандиозных планах на будущее, поделилась бизнес-лайфхаками и, конечно же, рассказала, как планирует встречать Новый 2019 год.

Настя Каменских: С самого детства у меня была мечта, что песни украинки будут популярны во всем мире (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя, хочется поздравить вас с попаданием во всемирно известный музыкальный чарт Billboard. Вы стали первой украинской певицей, кому удалось добраться так высоко и завоевать любовь еще и латиноамериканских слушателей.

Спасибо большое за поздравление, мне действительно очень приятно. Мы с командой много работали ради того, чтобы достичь таких высот. Ведь помимо Billboard, моя песня также возглавила международный музыкальный чарт Music Choice, а моя украиноязычная песня "Тримай" звучала на всемирно известном итальянском RadioRai.

Когда записывали песню "Peligroso", ожидали, что она станет настолько успешной?

Когда мы пишем каждую песню, мы в нее очень сильно верим! И всегда надеемся, что она всколыхнет мир музыки. "Peligroso" мы писали совместно с невероятно талантливыми авторами, обладателями "Грэмми". Мы работали на студиях, где записываются J Lo, Britney Spears, Backstreet Boys, Ariana Grande и многие другие. С самого детства у меня была мечта, что песни украинки будут популярны во всем мире. И то, что сейчас мои песни звучат на разных континентах — это просто невероятно!

NK — PELIGROSO

Недавно вы представили Украину на красной дорожке Латиноамериканской премии "Грэмми". Расскажите, как готовились к такому ответственному событию?

Это очень волнительное событие, ведь я — первая украинская певица, которая представляет свою страну на главном музыкальном событии Латинской Америки. Конечно же, любовь моих зрителей — это главная поддержка! Естественно я, как и любая девочка, долго думала, в каком образе появиться на красной дорожке. Мне хотелось выглядеть достойно рядом с главными латиноамериканскими звездами, такими как: J LO, Maluma, Jessie G, Becky G, Rosalia, Marc Antony (к слову, на студии которого мы работали над треком "Peligroso") и многие другие.

Настя на красной дорожке 19 церемонии Latin Grammy (фото: instagram.com/kamenskux)

Я давно восхищалась работой, стилистикой и качеством нарядов от Кати Сильченко и поэтому я ни капли не сомневалась, к кому обратиться по этому вопросу. Я очень рада, что на красной дорожке Latin Grammy, среди всемирно известных артистов, я была в платье от Кати — невероятно талантливого украинского дизайнера! Она прочувствовала, что мне нужно, и создала неповторимый образ, похожий на цветок фуксии.

Кто является дизайнером ваших нарядов? Принимаете ли участие в разработке, быть может, сами делаете какие-то эскизы? Или всецело доверяете вкусу стилистов?

Я всегда учавствую в разработке нарядов для моих выходов в свет. Никогда не надену то, что мне чуждо по стилю или образу, даже если это супер трендово. Все всегда начинается с моей идеи и собственных ощущений в тот или иной период моей жизни. Дальше в работу подключаются моя стилист Ира Лан и просто невероятно талантливая швея-конструктор Таня Ларина. Она же, к слову, помогает нам и с конструированием моделей для NKsport. Но если что, я могу и сама эскиз нарисовать (улыбается). Например, первые модели для моего бренда NKsport, я делала исключительно самостоятельно, потому что хотела передать всем нашим покупательницам мои ощущения, мою мотивацию, мое вдохновение идти к и покорять вершины!

Состоялся ваш тур по латиноамериканским радиостанциям США, вы также выступили в Германии. То есть вы решительно нацелились завоевывать рынки Америки и западной Европы. Расскажите хотя бы немного об этом процессе: легко ли, сложно ли договориться, много ли средств тратите на промо и т.д.?

Да, в этом году я много где побывала с интервью и концертами: это множество концертов в Украине и 4 концерта за две недели в Германии, Эстония, Латвия… о Латинской Америке и США даже расскажу вам в своих блогах — следите обязательно! На самом деле это не так сложно, ведь меня мотивирует важнейшая цель — стать украинкой, которая получила "Грэмми".

Настя Каменских: Меня мотивирует важнейшая цель — стать украинкой, которая получила "Грэмми" (фото: instagram.com/kamenskux)

Я безумно рада, что могу делиться своей музыкой не только в родной стране, но и по всему миру. Я очень хочу рассказать о любимой Украине всему миру и показать, что у нас здесь — невероятно талантливые люди. А когда есть цель, я прилагаю максимум усилий для ее достижения. Например, за 4 месяца я выучила испанский. Сейчас достаточно свободно им владею. Немалое значение сыграл молниеносный успех "Peligroso" — она сразу же всем понравилась и меня пригласили на главные шоу испаноязычного мира, такие как Despierta America. Такой успех заряжает дополнительной энергией и уверенностью, а работать хочется еще больше.

А как насчет тандемов с иностранными певцами: есть ли в планах такое сотрудничество, с кем бы хотели выступить на одной сцене?

Вы знаете, я сейчас кайфую от того, что я делаю в своем сольном проекте. Я себя пробую в разных жанрах и стилях. Экспериментирую во всем и не думаю останавливаться ни на секунду. Поэтому сегодня я не думаю о масштабных коллаборациях. Однако я никогда не отказываюсь ни от каких идей. Мы никогда не знаем, как повернется наша жизнь и какой подарок сделает нам судьба. Пользуясь случаем, хочу предупредить, что недавно я сняла кое-что интересненькое и обещаю вам, что удивлю всех! Запаситесь терпением и подписывайтесь на мой NKofficial!

Настя Каменских: Экспериментирую во всем и не думаю останавливаться ни на секунду (фото: instagram.com/kamenskux)

Вы очень часто благодарите в соцсетях свою команду #NKTEAM. Могли бы оценить себя объективно как менеджера: вы предвзяты или наоборот слишком добры, можете ли "стукнуть кулаком", если что-то не нравится?

Вы знаете, главное, что я нашла единомышленников, таких же сумасшедших, как и я, которые верят, что любые мечты реальны. Главное — над ними работать. Я не стремлюсь к тому, чтобы контролировать каждый шаг своих сотрудников. В моей #NKteam каждый понимает свою зону ответственности и со старанием выполняет свою работу. Ведь в успешном результате заинтересованы мы все. В моей команде все очень талантливые и ответственные, поэтому ни о какой предвзятости и строгости речи и не может быть.

В последнее время публичные люди все чаще стали делиться полезными "бизнес-лайфхаками": мотивация, конкретные шаги к действию и т.д. Поделитесь топ-5 универсальными советами успешного ведения дела от себя лично.

Первое правило успеха для меня — иметь команду людей-единомышленников, которым вы будете доверять на все 100%. Следующее — это действовать по четкому плану. Не принимать необдуманных решений, все взвешивать и просчитывать каждый шаг. Третий совет — всегда стремиться к большему. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и ищите новые горизонты для развития. Четвертый — прислушивайтесь, но всегда имейте свое мнение. Не стоит идти на поводу у чьих-то советов. Доверяйте своей интуиции. И последний, пятый совет — делайте все с душой. Люди всегда это чувствуют.

В ноябре 2018 команде #NKTEAM исполнился год (фото: instagram.com/kamenskux)

Вы как-то писали в соцсети, что хотели бы овладеть искусством эффективного тайм-менеджмента? А как обстоят дела на сегодняшний день: что-то не успеваете, приходится постоянно спешить?

Ой, да! Сейчас я просто как молния. Другого выбора просто нет. Недавно в рамках моего инста-челленджа #obіцяюза100днів я рассказывала о том, что успеваю многое. Хотя работа артиста насыщена событиями и мультизадачна, благодаря четкой структуре моего дня и расписанным задачам, я успеваю все запланированное. Мне удается в один день и на главной музыкальной премии страны выступить, и оперативно переехать на другое шоу (улыбается).

Делюсь с вами моими главными секретами:

планирую все свои действия, даже самые мелкие

не нарушаю намеченный план

ничего не откладываю на потом

обещаю себе, что все задуманное выполняю и верю в себя

Вот и все. Как видите, все достаточно просто.

Каменских: У меня большие планы, поэтому пока что нет времени расслабляться и отдыхать (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя, а могли бы поделиться распорядком своего дня? Во сколько просыпаетесь, за что беретесь первым делом, как распределяете приоритеты…

Мой день всегда начинается очень рано — часов в 6 утра. Я стараюсь начинать его со спорта: иду на пробежку либо на тренировку в зал. Потом у меня съемки, репетиции, стратегическое планирование, изучения языков, работа на студии, сейчас прямые эфиры музыкального шоу Х-фактор на СТБ. На самом деле сейчас настолько плотный график, что иногда даже на спорт времени не остается. Но я все-таки стараюсь иногда на минуточку отвлекаться от работы, чтобы перезагрузиться.

Сколько времени в день уделяете творчеству, каким-то административным вопросам?

Творчество — это моя жизнь. Не было и дня, чтобы я не занималась вопросами, которые так или иначе связаны с работой артиста. У меня большие планы, поэтому пока что нет времени расслабляться и отдыхать. Есть маленький передых и снова вперед.

Какая ваша главная слабость? От чего не готовы отказываться и на что уходит значительная часть вашего бюджета?

Я, как настоящая девочка, очень люблю шоппинг. Но эту слабость я превратила в полезное дело. Уже несколько лет я являюсь супер-внучкой фонда "Жизнелюб" и помогаю собирать вещи и средства для людей, которым это очень нужно. Присоединяйтесь и подарите теплый свитер. Все детали участия в акции указаны у меня в instagram.

Настя Каменских: Каждый Новый год я встречаю на моем самом любимом месте — на работе

Менее чем за год вы выпустили альбом, клипы, выучили новый язык, побывали в разных уголках планеты. Когда же будете отдыхать? И где мечтаете провести свой идеальный отпуск?

Пока что у меня нет времени отдыхать! Мой идеальный отпуск — дома, с семьей, родными и собакой Мими. И "Грэмми" на полке (смеется).

Где, как и с кем планируете встретить Новый 2019 год?

Каждый Новый год я встречаю на моем самом любимом месте — на работе (улыбается). В этом году я также буду дарить людям счастье и праздник. Очень рада, что в этом году нахожусь в Киеве, так как смогу потом поехать к семье, родным и близким мне людям. Это такой теплый семейный праздник. Его нужно проводить рядом с самыми дорогими людьми.

Напомним, в предыдущем интервью для РБК-Украина Настя Каменских рассказала об испано-итальянском перевоплощении, патриотизме и личном пространстве.

Настя Каменских: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)