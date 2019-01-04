"Краще, ніж у Кім": Настя Каменських біля басейну вразила спокусливими формами

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала спокусливі форми біля басейну на відпочинку в теплих краях

Зимові канікули зірок вже почалися, Світлана Лобода полетіла зі старшою донькою на острови, Потап проводить відпустку в Єгипті, Ігор Ластівчин в Ізраїлі, Катя Осадча та Юрій Горбунов теж вирушили у теплі краї.

Нещодавно Настя Каменських, популярна українська співачка і суддя шоу Х-фактор, теж поділилася свіжими короткими відео з відпустки, у своїх stories Instagram вона позувала на тлі пальм, білосніжного піску і хвиль в мініатюрному купальнику. А її фото в акаунті в купальнику біля басейну, викликало бурю емоцій у підписників.

Фото: Шикарна фігура Насті Каменських розбурхала уяву шанувальників (instagram.com/kamenskux)



Кадр, який Настя додала у свої фото вразив шанувальників вдалим ракурсом і тим, які апетитні у співачки форми. Настя коротко підписала своє фото, не повідомивши де ж вона вирішила відпочити після новорічних свят.

"Ми почали наш відпустку", - небагатослівно написала зірка під фото.

Фани одразу ж відреагували на нову публікацію і обсипали фігуру Насті компліментами. Практично всі підписники прийшли до думки, що західним зіркам далеко до фігур українських артисток, зокрема форми Настя змусять позаздрити саму Кім Кардашьян.

Скріншот: коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Нашим дамам вставляти імплантанти не потрібно, у них і так попа як у Кім";

"Шикарний вид";

"Каменська СУПППЕР";

"Мрія";

"По-моєму, Кім нервово курить в сторонці";

"Супер Анастасія!!!";

"Міцний горішок";

"Краса";

"Супер фігура";

"Шикарна кицька! У тебе попа краще, ніж у Кім", - написали співачці шанувальники.

Нагадаємо, що ми писали про те, які побажання остаила Настя Каменських своїм підписникам в новому році.

Зазначимо, раніше Настя зізналася, хто створює їй образи. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LITE.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)