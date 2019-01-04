"Краще, ніж у Кім": Настя Каменських біля басейну вразила спокусливими формами

Співачка показала спокусливі форми біля басейну на відпочинку в теплих краях
Зимові канікули зірок вже почалися, Світлана Лобода полетіла зі старшою донькою на острови, Потап проводить відпустку в Єгипті, Ігор Ластівчин в Ізраїлі, Катя Осадча та Юрій Горбунов теж вирушили у теплі краї.
Нещодавно Настя Каменських, популярна українська співачка і суддя шоу Х-фактор, теж поділилася свіжими короткими відео з відпустки, у своїх stories Instagram вона позувала на тлі пальм, білосніжного піску і хвиль в мініатюрному купальнику. А її фото в акаунті в купальнику біля басейну, викликало бурю емоцій у підписників.
Фото: Шикарна фігура Насті Каменських розбурхала уяву шанувальників (instagram.com/kamenskux)
Кадр, який Настя додала у свої фото вразив шанувальників вдалим ракурсом і тим, які апетитні у співачки форми. Настя коротко підписала своє фото, не повідомивши де ж вона вирішила відпочити після новорічних свят.
"Ми почали наш відпустку", - небагатослівно написала зірка під фото.
Фани одразу ж відреагували на нову публікацію і обсипали фігуру Насті компліментами. Практично всі підписники прийшли до думки, що західним зіркам далеко до фігур українських артисток, зокрема форми Настя змусять позаздрити саму Кім Кардашьян.
Скріншот: коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)
"Нашим дамам вставляти імплантанти не потрібно, у них і так попа як у Кім";
"Шикарний вид";
"Каменська СУПППЕР";
"Мрія";
"По-моєму, Кім нервово курить в сторонці";
"Супер Анастасія!!!";
"Міцний горішок";
"Краса";
"Супер фігура";
"Шикарна кицька! У тебе попа краще, ніж у Кім", - написали співачці шанувальники.
Нагадаємо, що ми писали про те, які побажання остаила Настя Каменських своїм підписникам в новому році.
Зазначимо, раніше Настя зізналася, хто створює їй образи. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LITE.
Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)