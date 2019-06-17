"Лучше, чем у Ким!" Леся Никитюк засветила аппетитные формы в бикини

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк – обладательница стройных форм и длинных ножек, которые давно стали предметом зависти и восхищения поклонников. Она регулярно читает комплименты к своим фото в соцсетях, каждый раз заставляя фанов находить новые эпитеты и превосходные степени, описывая свой восторг от увиденного. С приходом лета, наряды Леди Ле становятся все короче и пикантнее, а ее снимки будоражат воображение пользователей своей откровенностью. Так, на новом фото в Instagram теледива продемонстрировала во всей красе свои аппетитные округлости в блестящем бикини.

Леся позирует в весьма откровенном купальнике на зеленой лужайке одного из загородных клубов неподалеку от Киева. Выгодный ракурс позволяет оценить ее аппетитные ягодицы и роскошные светлые локоны, в которых виднеется цветок.

"Прекрасное воскресенье!" - оставила красноречивую подпись на английском языке под снимком телеведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр нашел незамедлительно отклик у поклонников Леди Ле, которые тут же оценили ее формы. Они сравнили пятую точку ведущей с "попой как у Ким", а также отметили, что даже Настя Каменских, которая славится любовью к снимкам своих аппетитных форм, может позавидовать теледиве.

"Класс, попа как орех", "Леся ви просто неймовірні!", "Принцесса", "Лесюнька, ти як завжди на висоті. Супер жінка, агонь, обожнюю тебе", "Хороша. Очень красивы формы!", "Леся, сховай горіхи, бо Каменських буде заздрити, тобі того треба?", "Какая вы красива, Леся!", "Попа как у Ким", "Попа лучше, чем у Ким", "Україна Кардашьян", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк похвасталась фотоотчетом с банного дня, который провела вместе со своим домашним любимцем.

Напомним, соблазнительная Леся Никитюк восхитила пикантным кадром на пирсе среди яхт.