ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Вы так похожи": Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2019 - 15:09
"Вы так похожи": Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фанаты ведущей отметили забавное сходство с любимым питомцем

Неугомонная телеведущая Леся Никитюк умеет как восхитить красотой и эффектным стильным обрвзом, так и посмеяться над собой. Кроме гламурных фото и светских выходов, она нередко показывает и забавные снимки, а также свою повседневную жизнь. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что устроила банный день - причем не только себе!

Леся опубликовала смешные фото из ванной, на которых она запечатлена вместе со своей любимой собакой породы вестхайленд уйат терьер Рафиком. Причем мокрый и завернутый в полотенце песик позирует на первом плане, а ведущая довольно улыбается на заднем. Она явно только что искупала питомца - а возможно, осталась мокрой и сама.

&quot;Вы так похожи&quot;: Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком

Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Банный день", - подписала смешную публикацию Никитюк.

&quot;Вы так похожи&quot;: Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком

Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле оставили много умиленных комментариев, а также подметили, что на этих фото девушка очень похожа на своего любимца - ну прям две капли воды.

  • Правду кажуть кожеш домашний улюбленець схожий на свою хазяйку
  • Красотка, обожаю
  • Боже, Это так мило я очень люблю собак
  • Леся, Рафик вас затмил 
  • Очень похожи 
  • Как одно лицо
  • Лесюню, ой вже схожі
  • Пора Рафику отдельную страничку открыть Я первый фанат
  • Красивые мордашки
  • Уматовые фотки!
  • Леся, Рафік так схожий на тебе, як дві краплі
  • Ну какой же он милаааш
  • Как вы похожи :-)
  • Это просто супер пёс 
  • Собака - улыбака
  • Какие славные 
  • Ви такі схожі - очі так і сяють позитивом
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, обольстительная Леся Никитюк соблазнила чувственным кадром на пирсе.

Ранее Леся Никитюк в цветастом наряде очаровала броским летним образом.

Кстати, Леся Никитюк в мини-платье и ботфортах покрасовалась в объятиях известного шоумена.

Ноги от ушей! Обольстительная Леся Никитюк соблазнила чувственным кадром "Я прям дерзкая": Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом
Новости Украины Леся Никитюкведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь