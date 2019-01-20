"Краще б з дітьми жила": Сєдокову розкритикували за відверте фото

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка "заздалегідь" дала відсіч хейтерам

Відома артистка родом з України Ганна Седокова, яка нещодавно зробила сенсаційну заяву про свою зовнішність, опублікувала новий "традиційний" знімок з еротичним підтекстом. Фанати артистки розкритикували її за надмірну відвертість і зазначили, що замість позування на фото їй варто зайнятися вихованням власних дітей. Скандальний знімок опублікований в профілі зірки в Instagram.

"А хейтери скажуть фотошоп, а я скажу – "І вам доброго ранку", — написала Анна Седокова, передчуваючи, що в коментарях знову буде багато негативних відгуків.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

В коментарях більшість користувачів були засмучені знімком, багато вказали на те, що дівчині більше нічого показати, крім як оголене тіло.

"Крім вашої наготи нема на що дивитися, ви б у парі з Волочковою попрацювали, але Волочкова талант", "Нічого не скажу про попу, питання: навіщо і звідки така мода пішла? Я теж мама трьох, я займаюся собою 2-3 рази стабільно, спорт))) але блін напевно теж зроблю, цікаво, що чоловік мені скаже?", "Фу-фу, краще б з дітьми жила, ніж виставляти жирну жопу, і це мати трьох дітей??" — пишуть розлючені прихильники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що нещодавно Анна Седокова зважилася на кардинальну зміну іміджу. Вона постала перед шанувальниками з яскраво-рудим волоссям.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Відео: РБК-Україна