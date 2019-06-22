Лучезарная Вера Брежнева покорила эффектным образом на отдыхе в Италии

Певица Вера Брежнева отправилась на долгожданный отдых - вместе с семьей она наслаждается летом на любимом итальянском курорте Форте дей Марми. На своей странице в Instagram артистка поделилась своим счастьем, а также продемонстрировала эффектный образ в нежных тонах.

На фото счастливая Вера позирует в стильном розовом комбинезоне и солнцезащитных очках у бассейна. На одном из кадров она держит на руках любимую собачку. Отметим, что завязанный пояс подчеркнул стройную талию певицы.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей. Счастье есть", - написала Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Позже она также выложила жаркое видео из бассейна - на нем она в черном бикини выныривает из воды, подобно Афродите.

Видео: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Подписчики поспешили оставить свои восторженные отзывы.

Почему у меня не может быть так жее. Вы такая красивая Вера

Супер

Шикарная

Лучезарная Вера, счастья всем

Счастья Вам и всей вашей семье на долгие годы! Будьте здоровы! Будьте счастливы! Искренне и от всего сердца!

И правда, счастливое фото

Красивый ангел

Ох и замечательный ангел в розовом и еще с милой собачкой

Какие сладкие

Какой комбез шикарный

Всегда красотка

Нежность

Вера, вы как всегда выглядите потрясающе)))

Русалочка

Верочка, Вы - "ведьма" в хорошем смысле этого слова. Как Вам удаётся быть такой идеальной?!

Фигура просто шик! Молодец, Вера!!!

Вас тяжело не любить и не любоваться Вами ;). Вы просто неиссякаемый жизненный источник. Цунами позитива

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева рассказала, каким она видит идеальный отпуск.

Ранее Вера Брежнева в боди и косухе вызвала фурор в сети. Дерзкий образ певица примерила на съемках клипа "Я не святая".

Также Вера Брежнева показала редкое семейное фото и похвасталась цветущей мамой-именинницей.