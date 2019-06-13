"Меладзе повезло": Вера Брежнева в боди и косухе вызвала фурор в сети

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица показала пикантные кадры со съемок нового клипа

Популярная певица Вера Брежнева вызвала настоящий ажиотаж в сети после выхода своего нового клипа на песню "Я не святая". Видео было снято в Киева на следующий день после дня рождения мужа артистки, Константина Меладзе. И хоть стояла совершенно не летняя погода ( +12 градусов тепла), Вера рискнула пройтись по центральным улицам украинской столицы в одном боди с пайетками. Как признается сама звезда, во время съемок днем, водители останавливали машины, давая эффектной красотке в пикантном наряде беспрепятственно снимать сцены на проспекте. Вера продолжает радовать поклонников фото с бэкстейджа. Так в Instagram она опубликовала серию кадров, на которых позирует в провокационном образе – черном боди и косухе.

Каждое фото – отдельный кадр из клипа. Например, на первом снимке Вера запечатлена в ресторане, на втором – позирует на лестнице, демонстрируя длинные стройные ноги, на третьем – смотрит прямо в камеру, сидя за столом в заведении, ставшем одной из локаций для съемок.

"Я не могу вполсилы любить себя. Вернее, результат моей супер-команды на съемках. И фото не смогла выбрать одно", - призналась звезда.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Не только поклонники певицы, но и знаменитости не обошли вниманием откровенные, но очень эстетичные кадры с Верой в главной роли. Например, актриса Елизавета Боярская написала: "Убийственно красивая!"

Скриншот комментаариев (фото: instagram.com/ververa)

Фаны звезды буквально искупали ее в комплиментах и отметили, что мужу певицы, продюсеру Константину Меладзе, несказанно повезло с красивой и талантливой женой.

"Вера, ты невероятная!", "Вер, тебе говорили, что ты супер?", "Вера, ты как всегда шикарна и на высоте! Как удается всегда оставаться молодой?", "Вера, ну какая же вы вдохновляющая, потрясающая и настоящая женщина, грациозная, утонченная и глубокая", "Вера, Вы просто потрясающая! Шикарный образ! Невероятно женственно и абсолютно не пошло!", "Безумно красива!", "Надеюсь, Константин знает, как ему повезло в жизни?", "Очень красивая, очень! Будьте и в 90 лет Супер Верой Брежневой с любимым человеком рядом!" - писали комментаторы.

Скриншот комментаариев (фото: instagram.com/ververa)

Предлагем посмотреть новый клип Веры Брежневой, снятый в Киеве:

Вера Брежнева - Я не святая

Ранее вера Брежнева рассказала о своем идеальном отпуске и поделилась фото с подругой, украинским дизайнером Катей Сильченко.

Напомним, Вера Брежнева показала редкое семейное фото и похвасталась цветущей мамой-именинницей.