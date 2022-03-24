Лобода спустя месяц назвала Россию агрессором: "Украина не сдастся никогда!"

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей", - пишет Лобода.

Певица поблагодарила украинцев за стойкость и выразила уверенность, что наш народ никогда не сдастся.

"Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!" - добавила она.

Родные певицы до сих пор под Киевом

"Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить", - написала артистка.

Певица зачитала текст, наложенный на кадры разрушений и человеческого горя, которое оккупант принес на нашу землю.

"Скажи мне, как дальше жить будешь друг? Сложно представить, ты ведь видишь, ты слышишь, ты чувствуешь. Когда запах смерти витает вокруг. Как же клубок ты весь этот распутаешь? Я закрываюсь ладонями, горько мне, я опускаю глаза. Тишина. Город пропитан мой болью и стонами. Как беспощадна, губительна, эта война".

Напомним, что Светлана сейчас помогает волонтерством в Латвии, скупая продукты и другие необходимые вещи украинским беженцам.

Но до сегодняшнего дня она не выказывала четкой позиции, говоря о войне. И даже назвала себя "маленьким человеком", который ничего не может решить.