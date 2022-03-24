"Как жить дальше": Тодоренко переживает за россиян потерявших Instagram, пока гибнут украинцы

Уроженка Одессы Регина Тодоренко размышляет вместе с россиянами, что делать без Instagram, в то время, как в Украине от российских бомб гибнут украинцы.

Тодоренко решила вернуться к своему проекту "Пятница с Региной".

"В нынешних реалиях он претерпел трансформаций: привычных всем интервью со звёздами, артистами, блогерами не будет. Останется лишь прежнее название и мое горячее желание разобраться, как жить дальше", - пишет артистка.

Она анонсировала интервью с экспертом, с которым обсудит признание Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией, запреты в социальных сетях... и как быть, если Instagram был твоей единственной площадкой для бизнеса. Так как по статистике Тодоренко, 67% пользователей Instagram в РФ потеряют свой доход.

Как Тодоренко отреагировала на войну в Украине

В день вторжения России в Украину Регина устроила в своем Instagram... разбор гардероба.

Только 1 марта она создала кричащий пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее, оставив в шапке профиля "ссылку на благотворительную организацию".

"Думала ли я когда-то, что в дом моих родителей придет беда, что дети моих знакомых будут рождены в подвалах, что родственники будут прятаться в бункерах, что близкие подруги попадут под обстрел?" - написала Регина в Instagram.

21 марта Регина села за фортепиано и спела Zombie The Cranberries.

О чем главном молчит Регина

Тодоренко, как и некоторые другие звезды украинского происхождения, построившие карьеру в РФ, молчат о главном. Они не говорят своей огромной российской аудитории, что именно Россия напала на Украину, что россияне бомбят мирные города, убивают наших детей.

А это крайне необходимо. Ведь российская пропаганда утверждает, что мы сами же обстреливаем своих людей, сбрасываем бомбы на Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, Киев... А ВС РФ только "совершают точечные удары по военным объектам".

Регина Тодоренко сейчас в списке TheуLoveWar (они любят войну), его можно просмотреть по ссылке здесь.

На сайте - артисты, общественные деятели, политики делятся на несколько категорий: поддержка, умалчивание, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.

Регине присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине."

Тодоренко сейчас ждет второго ребенка от своего мужа, москвича Влада Топалова.