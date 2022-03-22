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Лобода волонтерит, машет паспортом, плачет, но все равно остается "маленьким человеком". Вот почему

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 15:30
Лобода волонтерит, машет паспортом, плачет, но все равно остается "маленьким человеком". Вот почему Коллаж РБК-Украина: Светлана Лобода
Автор: Светлана Мащенко

Светлана Лобода несмотря на попытки доказать свою преданность украинскому народу, все равно остается в списке артистов, замалчивающих войну в Украине.

В нашем материале Lite мы попробуем дать ответ на вопрос, что же не так с артисткой, в паспорте которой - город Ирпень в графе "Дата рождения".

Сначала Лобода плакала, а потом размахивала паспортом

24 февраля певица молчала. А спустя четыре дня ее прорвало. Причем в буквальном смысле. Она выложила видео в слезах, сквозь которые она просила "это прекратить". Рассказывала о папе в Киеве, о сестрах, братьях, дядях, тетях.

"Мы все маленькие люди, мы ничего не можем", - сказала тогда Светлана.

Эти слова стали невероятным оскорблением для великих людей, оборонявшихся от активного вторжения второй армии мира.

Но главного Лобода не сказала - того, что Россия напала на Украину и Россия бомбит наши мирные города.

Тогда в прямом эфире ведуща Катерина Соляр остро ответила певице, назвав ее "маленьким человеком".

18 марта Светлана стала размахивать потрепанным украинским паспортом, утверждая, что она гражданка Украины. И не меняла его никогда.

На фото видно, что Света - родилась в Ирпене, городе, где люди прямо во дворах многоэтажек хоронят своих близких.

И снова ни слова о том, кто начал войну, кто напал на Украину.

Лобода волонтерит, машет паспортом, плачет, но все равно остается &quot;маленьким человеком&quot;. Вот почему

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Светлана покупает детям беженцев подгузники и еду, но и тут есть нюанс

21 марта певица показала, как волонтерит в Латвии. Закупает средства гигиены и продукты украинским беженцам, а свой офис превратила в штаб для помощи.

Но есть нюанс: помогать пострадавшим украинцам не то же, что осуждать российскую агрессию. Россия тоже отправляет "гумконвои" в блокадный Мариуполь людям, которых сама же и бомбит.

И волонтеров сейчас очень много. За границей украинцам помогают, как благотворительные организации, так и правительственные, компенсируя семьям, приютившим беженцев, расходы.

Делать вид, что именно без этих закупок кто-то умрет - игра на камеру. От людей с такой огромной аудиторией, как у Светланы, прежде всего ждут четкой позиции.

"Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!" - заявляет Лобода, забывая уточнить, патриотом какой страны она является.

Просто дай злу имя

А все потому, что о войне знают и в РФ, и о погибших мирных украинцах знают, и картинки им показывают. Но преподносят это так, будто мы сами себя убиваем, точнее некие нацисты и бандеровцы убивают не нацистов и не бандеровцев.

Поэтому слова Лободы о "войне" могут и будут успешно работать на кремлевскую машину, пока Света не даст злу имя, обратившись к обожающей ее российской аудитории.

Все просто: сказать, что у нас нет бандеровцев и нацистов, что твоего отца в Украине не нужно было защищать, что у нас не запрещают говорить на русском, что именно российские, путинские солдаты бомбят наши города, разрушают и стирают с лица земли наш народ!

Так может, хватит пытаться усидеть на двух стульях?

Ранее мы писали, что единственная дочь российского актера Машкова осудила его за поддержку уничтожения украинцев.

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