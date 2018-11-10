Лобода спела в "святыне" Майкла Джексона и Фрэнка Синатры

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В ней пели мировые легенды эстрады

Популярная украинская певица Светлана Лобода спела в легендарной студии, где раньше "работали" Майкл Джексон и Фрэнк Синатра. Соответствующий пост она разместила на странице в Instagram.

"Легендарная East West Studio, где записывали свои лучшие альбомы Майкл Джексон, The Rolling Stones, Фрэнк Синатра и мой любимый Александр Лев-Коновалов", - сказала она.

Видео: Лобода записала песню в легендарной студии (instagram.com/lobodaofficial)

На опубликованных кадрах видно, как Лобода поет в легендарной студии свой новый хит под названием "Instadrama". Это стало причиной бурного обсуждения со стороны пользователей сети.

"Божественно поет. Недавно с больницы выписалась, а уже поет", - сказала Мария Пиневич.

"Очень крутая песня. На репите уже второй день", - подчеркнул .зер Виктория Миа.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода решила отправиться в Тибет к монахам.

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Видео: (video.rbc.ua)