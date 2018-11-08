"Я не робот": Лобода рассказала, как чувствует себя после операции

Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Певица откровенно рассказала о своих переживаниях

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая активно строит свою карьеру в России, рассказала о том, как чувствует себя после операции и почему она попала в больницу. Об этом певица сообщила во время интервью для Андрея Малахова.

Светлана Лобода призналась, что, когда у нее появились резкие боли в животе, она не придала им значения и просто выпила таблетку обезболивающего.

"А потом от резкой боли я потеряла сознание. У всех был шок. В холодную машину скорой помощи села и плачу. Плачу от того, что мне себя так жалко. Это, конечно, очень больно", - рассказала певица.

Ее экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция прошла благополучно. Артистка рассказала, что теперь будет тщательнее выстраивать свои графики.

"Я поняла, что я не робот. Это стало знаком, чтобы я переоценила свои ценности. Теперь я хочу так выстраивать свой график, чтобы не существовать, а жить", — заявила Светлана Лобода.

Рассказывая о своей операции и о том, что ей пришлось пережить, когда ее экстренно везли в больницу, она не смогла сдержать слез.

Также Светлана Лобода рассказала о своей маленькой дочери Тильде, которая родилась в мае этого года в США.

"У нее голубые глаза. Большие, большие глаза. У нее ирокез. Мы всей семьей смеемся. Малявочка моя всегда на стреме. Она все время улыбается и очень вкусно пахнет", - рассказала артистка.