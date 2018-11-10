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Лобода заспівала в "святині" Майкла Джексона і Френка Сінатри

Lite » Зірки 10.11.2018 - 17:15
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У ній співали світові легенди естради

Популярна українська співачка Світлана Лобода заспівала в легендарній студії, де раніше "працювали" Майкл Джексон і Френк Сінатра. Відповідний пост вона розмістила на сторінці Instagram.

"Легендарна East West Studio, де записували свої кращі альбоми Майкл Джексон, The Rolling Stones, Френк Сінатра і мій улюблений Олександр Лев-Коновалов", - сказала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: Лобода записала пісню в легендарній студії (instagram.com/lobodaofficial)

На опублікованих кадрах видно, як Лобода співає в легендарній студії свій новий хіт під назвою "Instadrama". Це стало причиною бурхливого обговорення з боку користувачів мережі.

"Божественно співає. Нещодавно з лікарні виписалася, а вже співає", - сказала Марія Пиневич.

"Дуже крута пісня. На репіті вже другий день", - підкреслив .зер Вікторія Міа.

Лобода заспівала в &quot;святині&quot; Майкла Джексона і Френка Сінатри

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахів.

Також ми писали, що Лобода розповіла, як почуває себе після операції.

Відео: (video.rbc.ua)

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