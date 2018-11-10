ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Уверена, что все наладится": Лобода призналась, что скучает по Киеву

Lite » Звезды 10.11.2018 - 11:30
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Певица считает, что скоро "все наладится"

Популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что "скучает по состоянию и ощущению", которые испытывает в Киеве. Об этом певица сообщила во время интервью для Андрея Малахова.

"Я скучаю по состоянию, по ощущению, там мои корни. Это невозможно каким-то образом разрушить. Когда ты рождаешься в определенной стране, в определенном месте, то эго очень сильно любишь, и любишь искренне", - сказала она.

Более того, утверждает Лобода, в ближайшее время она мечтает вернуться в Украину, чтобы "дать большой концерт".

"Дайте нам еще немного времени, мы соберем там большой концерт и все будут счастливы. И я уверена, что все наладится", - подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения. 

Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам  певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Лобода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь