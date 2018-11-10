"Уверена, что все наладится": Лобода призналась, что скучает по Киеву

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Певица считает, что скоро "все наладится"

Популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что "скучает по состоянию и ощущению", которые испытывает в Киеве. Об этом певица сообщила во время интервью для Андрея Малахова.

"Я скучаю по состоянию, по ощущению, там мои корни. Это невозможно каким-то образом разрушить. Когда ты рождаешься в определенной стране, в определенном месте, то эго очень сильно любишь, и любишь искренне", - сказала она.

Более того, утверждает Лобода, в ближайшее время она мечтает вернуться в Украину, чтобы "дать большой концерт".

"Дайте нам еще немного времени, мы соберем там большой концерт и все будут счастливы. И я уверена, что все наладится", - подчеркнула она.

Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения.

Напомним, что продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обратилась ко всем поклонникам и подписчикам певицы и сообщила новые даты перенесенных концертов.

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

Видео: РБК-Украина