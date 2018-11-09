"Хочу помолчать": Лобода решила отправиться в Тибет к монахам

Видео: YouTube / "Прямой эфир"

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно рассказала о том, как чувствует себя после операции и почему она попала в больницу в РФ, откровенно призналась, что скучает по родному Киеву и хочет устроить там большой концерт. Об этом певица сообщила во время интервью для Андрея Малахова.

Отвечая на вопрос, стала ли Москва для нее родным городом, артистка, которая активно строит свою карьеру в РФ, отметила, что у нее вообще нет ощущения, что у ее есть где-то "свой город".

"Я же постоянно на гастролях. У меня вообще нет ощущения, что у меня есть где-то мой город. Конечно, мои корни - это Киев, и я ощущаю себя там очень комфортно. Там мне тепло, радушно, там вся моя семья", - рассказала певица.

Скрин: YouTube / "Прямой эфир"

Лобода рассказала, что со временем, если ты все время путешествуешь, становится человеком мира.

"Есть любимые места. Я очень люблю Париж, Венецию, Индию. Вот мне кажеться, что самое лучшее место на земле - это Индия. Мне там так хорошо, и кажеться, что в прошлой жизни я там жила", - призналась певица.

Светлана рассказала, что обожает запахи в Индии.

"Вот у меня спрашивают - тебе нравится запах навоза, коров? А я выхожу из самолета в аэропорту, и мне так хорошо. Я так хочу в эти храмы, мне так нравятся эти палочки", - сказала артистка.

Лобода также открыла свои планы поехать одной в Тибет недельки на три

"Пожить там немного с монахами, немного помолчать. Я хочу помолиться, позаниматься йогой. И хочу поехать туда одной", - отетила артистка.

"Трансформация все время необходима человеку. Все время нужно искать пути, которые помогут тебе расти внутри", - сказала Лобода.

Скрин: YouTube / "Прямой эфир"

"А по Киеву ты скучаешь? Ведь непростые отношения сейчас между Россией и Украиной...", - задал вопрос ведущий.

Лодоба призналась, что она скучает по состоянию, по ощущению.

"Там мои корни. Когда ты рождаешься в определенной стране в определенном месте, ты это любишь искренне всем сердцем. И я верю, что рано или поздно, я вернусь, сделаю огромный стадион, большой концерт. Потому-что большое количество людей ей пишут - "пожалуйста, сделайте концерт!" Я говорю - "дайте нам еще немного времени". Мы соберем там большой концерт, люди будт счастливы, и все наладится", - сказала Светлана.

Ранее сообщалось, что опальная украинская артистка Светлана Лобода, которую недавно из больницы в Москве забирал лидер легендарной рок-группы Rammstein, снова дала откровенный намек на отношения с музыкантом.

Также мы писали о том, что Лобода, которая перенесла экстренную операцию на почке в московской больнице, понесла из-за этого большие убытки.

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Видео: РБК-Украина