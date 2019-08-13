Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье

Популярная телеведущая Лилия Ребрик не устает восхищать и поражать своих поклонников яркими и стильными образами, в которых она появляется в утреннем шоу. Иногда они даже бывают весьма неожиданными - так, недавно она предстала в черном наряде, который напоминает полицейскую форму. На этот раз артистка показала свой эффектный образ со съемок второго сезона сериала "Папаньки" - ведь Лилия не только ТВ-звезда, но и актриса.

Ребрик предстала на фото в длинном платье несколько свободного кроя в черно-белую поперечную полоску. Интересной деталью наряда являются необычные бретельки, завязанные на плечах как банты. Артистка дополнила образ серыми босоножками, а волосы собрала в хвост.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Знову зйомки!!! #папаньки2 Чекаєте на другий сезон "ПАПАНЬКИ"? Ми- дуже! І радіємо, що вже почалися зйомки. Пишіть в коментарях, що хотіли б дізнатися чи побачити за лаштунками #actorslife . А я в сторіз буду знімати і показувати вам. І взагалі, декілька днів не робила сторіз, так таку кількість Ваших коментарів отримала з проханням повернутися в сторіз. Тому - повертаюся))). Чекаю Ваших коментарів)", - написала Лилия под снимком.

К слову, не обманула и уже начала выкладывать короткие видео со съемок из гримерки, на которых примеряет разные парики.

Фолловеры знаменитости поспешили поделиться своими впечатлениями от ее образа - некоторые даже сравнили Ребрик с зеброй!

Лилия Зебрик!

Обожаю папаньки, и вас жду, не до ждусь!

Сукня просто суперррррр

Звiсно чекаю!!!

Звичайно, гарненька "мамонька")))

Круто!!!

Дуже гарно

Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков

Да уж, у вас хорошо получается шокировать людей, хорошенькая с каждым разом всё краше и краше!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока ее младшая дочь Полина спит. Малышке недавно исполнился годик.

А еще Лилия Ребрик устроила нежную фотосессию в поле, представ в элементе традиционного национального костюма.