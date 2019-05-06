Лілія Ребрик з чоловіком віддалися почуттям у Парижі

Родина Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча залишилася в захваті від французької столиці

Популярна телеедущая Лілія Ребрик володіє власним секретом щасливих стосунків у шлюбі. Вона зізналася, що для підтримки градусу романтики і пристрасті іноді варто залишатися наодинці з коханими і відправитися в спільну подорож. Так, теледіва вирішила влаштувати з чоловіком, хореографом Андрієм Диким вікенд в місті кохання Парижі. Знаменитість буквально закидала Instagram щасливими фото на фоні французьких пам'яток.

Ведуча з задоволенням позувала на тлі головної паризької локації для зйомок – Ейфелевої вежі. Вона не втрималася від поцілунку з чоловіком, який зафіксувала на камеру. Пара піднялася на верх і помилувалася вечірнім містом, що потопає у вогнях.

"Мрії існують для того, щоб вони здійснювалися! Андрій Дикий, щастя є!" - підписала вона кадр з поцілунком біля символу Парижа.

Лілії Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Франція так надихнула теледіву, що вона "заговорила" французькою мовою, залишивши підпис під романтичною фотосетом з коханим чоловіком.

"Сьогодні був незвичайний день. Я щаслива! Ми піднялися на вершину Ейфелевої вежі. Це була моя мрія", - зізналась Лілія.

Шанувальники оцінили знімки пари, яка незмінно радує їх своїми сяючими від щастя кадрами. Багато з них відзначили, що Лілія та Андрій виглядають закоханими та чарівними.

Лілії Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Приємно бачіті що незважаючи на роботу, дітей і буденні справи ви знаходите час на романтику. Ви великий приклад, як можна знаходити час для двох", "Ви такі гарні!", "Дуже гарні фото, ви молодці", "Після Вашої подорожі теж захотілося в Париж! Ви прекрасні! Чарівна пара!", "Як гарно і магнітично!" - писали коментатори.

У сторіз вона показала більше щасливих кадрів на вуличках Парижа, по яким із задоволенням пройшлася з чоловіком.

Раніше Лілія Ребрик зворушила фото молодшої дочки Поліни, показавши, як виглядала дитина буквально після пологів.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик показала обкладинку модного глянцю, для якого знялася з чоловіком Андрієм Диким і доньками.

До речі, Лілія Ребрик зворушила сімейними фото, адже у цьому році вона вперше вчотирьох відсвяткувала Великдень 2019.