ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.11.2019 - 11:56
Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча наочно показала, як зробити гарне фото в короткій спідниці

Лілія Ребрик - справжній приклад невичерпного оптимізму і енергії. Незважаючи на щоденні ранні підйоми, в ефірі "Ранку з Україною" вона завжди виглядає сяючою і повною сил, демонструючи також ефектні вбрання. У ведучої навіть вистачає сил влаштовувати запальні танці між зйомками, піднімаючи настрій і собі і колегам! А у своїй новій публікації вона похвалилася стильним луком в етностилі, а заодно дала корисні поради дівчатам.

На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала добірку фото, на яких вона зображена у білій сорочці-вишиванці, а також темно-синій короткій спідниці з такою ж вишивкою з боків. Доповнили яскравий образ сині туфлі і такого ж кольору сережки, а також тонкий чорний пояс на талії.

Ребрик продемонструвала кілька вигідних поз, в яких вийдуть гарні фото з акцентом на ноги, якщо ви в короткій спідниці.

Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Цей пост сьогодні присвячую дівчатам))! Одвічна проблема: як скласти свої довги ноги, коли на вас коротка й обтягуюча спідниця?? Гортайте фото і обирайте свій варіант. Яка поза вам до душі? А може не сідаєте взагалі? Чи може я якийсь варіант пропустила? Голосуйте", - поділилася артистка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники тут же запевнили Ребрик, що вона на всіх фото виглядає приголомшливо, і обсипали її захопленими компліментами.

  • Ви як завжди прекрасна і чарівна. Дуже гарна вишиванка
  • В Україні, дійсно,найкрасивіші жінки!І Ліля тому приклад!!!
  • Перша фотка просто шикарно виглядає.А взагалі ,Лілія ,ви чудово виглядаєте, будь - де
  • У вас усі гарні фото, особливо 4. У вас такі гарні вишиванки!!!
  • Останнє фото -найбомбезніше
  • Вау!! Краса неймовірна!!!!!
  • Усі варіанти гарні !
  • шикарний Костюм
  • Ліля,Ви така сексі!
  • Файнезна жіночка!!!
  • Ліля,ви красуня і даруєте позитив і гарний настрій з ранку
  • Дуже гарна чарівна добра радісна наша Ліля
  • 1 і 3. Дуже красивий костюм!

Лілія Ребрик в чудовому вбранні в етностилі дала корисні поради дівчатам

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик розповіла, якому кольору в одязі віддає перевагу.

Підловили! Лілія Ребрик в сукні з пікантним розрізом підкорила ефектними танцями Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук
Новини України Лілія Ребрикведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся