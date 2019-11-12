Подловили! Лилия Ребрик в платье с пикантным разрезом покорила эффектными танцами

Ведущая показала бэкстейдж со съемок утреннего эфира
Лилия Ребрик признается, что просто обожает свою работу. Ее не пугают очень ранние подъемы и выходы в эфир, она всегда излучает позитив и хорошее настроение. Кстати, быть "в боевой готовности" и выглядеть свежо и хорошо ей помогают маски для лица - дома она устраивает с доченьками "бьюти-девичники" и совмещает приятное с полезным. Также еще одна страсть Лилии – танцы. Она не упускает возможности потанцевать в перерывах между выходами в эфир, а также приобщает к этому занятию своего соведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича.
Так, на видео в Instagram теледива показала бэкстейдж со съемок. Она исполняет различные танцевальные па, веселиться и зажигает, показывает забавные движения и соблазняет плавными линиями.
На ведущей – платье-миди изумрудного цвета на запах с поясом и пикантным разрезом, в котором то и дело мелькают стройные ножки Лилии. В качестве аксессуаров – длинные серьги-кисточки.
"Те, що залишається за кадром ефірів "Ранку з Україною". За відео дякую Колі Мельнику. Підловив", - подписала она веселый ролик.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики звезды призналась, что зарядились позитивом от забавного видео с Лилией. Некотрые из них даже предложили ей вести авторскую танцевальную рубрику.
Скриншот комментариев
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