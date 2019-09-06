Лифто-лук: MARUV порадовала редким фото с мужем Александром

Не забыла MARUV и новый сценический образ показать
MARUV (Анна Корсун) на данный момент переживает действительно насыщенный творческий график. Украинская исполнительница активно готовится к уже третьему эфиру Танцы со звездами 2019, который выйдет на экраны 8 сентября (в 21:00 на “1+1”). При этом, как и многие другие звездные участники, MARUV делиться видео с тренировок, показывает уникальные фото с эфиров.
В то же время, певица не может отказать и от концертной деятельности. Между репетициями она находит время на перелеты и выступления в других странах. К примеру, в четверг, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль #ДВИЖФЕСТ, на котором также “засветилась” и MARUV.
На своей страничке в сети instagram певица опубликовала несколько коротких видео с концерта, на которых позирует вместе с девушками из своего танцевального бенда.
Кроме того, певица поделилась с поклонниками действительно редким в ее сетях кадром - фото с мужем Александром. Который также является ее менеджером.
Анна и Александр Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)
Кадр был сделан в лифте. К слову, певица позирует, как обычно, в смелом образе. На Анне - черное мини-платье, которое оголяет стройные ножки своей обладательницы. На плечи небрежно накинута кожаная куртка. Из аксессуаров - кепи. на ножках - туфли с анималистичным принтом.
MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
Конечно же, MARUV не отказала себе в удовольствии показать новые сценические наяды.
На сцену скандальная исполнительница вышла в очередном эффектном образе. MARUV красовалась в экстремально коротком платье в сеточку с желтым “передником”. Образ дополняли высокие ботфорты по бедра. Смотрится, как всегда, очень эффектно.
Скриншоты: instagram.com/maruvofficial
Также перед зрителями певица показалась в необычной маске с рогами.
Скриншот: instagram.com/maruvofficial
Напомним, ранее MARUV разгорячила публику образом секси-полицейской. Певица поделилась серией фото с очередного концерта. На них она позирует со своей командой в вызывающих алых нарядах. При этом на Корсун - полицейская фуражка.