Ліфто-лук: MARUV порадувала рідкісним фото з чоловіком Олександром

MARUV (Анна Корсун) на даний момент переживає дійсно насичений творчий графік. Українська виконавиця активно готується до третього ефіру Танці з зірками 2019, який вийде на екрани 8 вересня (21:00 на "1+1"). При цьому, як і багато інших зіркові учасників, MARUV ділитися відео з тренувань, показує унікальні фото з ефірів.

У той же час, співачка не може відмовити і від концертної діяльності. Між репетиціями вона знаходить час на перельоти і виступи в інших країнах. Приміром, у четвер, 5 вересня, в Санкт-Петербурзі відбувся фестиваль #ДВИЖФЕСТ, на якому також "засвітилася" і MARUV.

На своїй сторінці в мережі instagram співачка опублікувала кілька коротких відео з концерту, на яких позує разом з дівчатами зі свого танцювального бенду.

Крім того, співачка поділилася з шанувальниками справді рідкісним в її мережах кадром - фото з чоловіком Олександром. Який також є її менеджером.

Ганна та Олександр Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кадр був зроблений в ліфті. До речі, співачка позує, як зазвичай, в сміливому образі. На Анні - чорна міні-сукня, яка оголює стрункі ніжки своєї власниці. На плечі недбало накинута шкіряна куртка. З аксесуарів - кепі. на ніжках - туфлі з анімалістичним принтом.

MARUV зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Звичайно ж, MARUV не відмовила собі в задоволенні показати нові сценічні наяди.

На сцену скандальна виконавиця вийшла в черговому ефектному образі. MARUV красувалася в екстремально короткому платті в сіточку з жовтим "фартухом". Образ доповнювали високі ботфорти за стегна. Виглядає, як завжди, дуже ефектно.

Скріншоти: instagram.com/maruvofficial

Також перед глядачами співачка з'явилася в незвичайній масці з рогами.

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV разгорячила публіку образом сексі-поліцейської. Співачка поділилася серією фото з чергового концерту. На них вона позує зі своєю командою у зухвалих червоних нарядах. При цьому на Корсун - поліцейський кашкет.