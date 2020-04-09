Лето без карантина: Катя Осадчая показала себя на втором месяце беременности

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая поделилась серией ярких архивных фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов изо всех сил стараются разнообразить свои карантинные будни - как и положено, пара остается дома вместе с маленьким сыном. Телеведущая иногда выезжает в студию для съемок нового выпуска "Светской жизни", кроме того, она наконец начала заниматься вместе с мужем его любимой йогой. Ну и трехлетний Иван не дает родителям слишком уж заскучать - Катя даже в шутку отметила, что понимает тех мам, что готовы уже изобрести вакцину от коронавируса.

Однако артистка все же придумала, чем еще заняться - она разобрала свои фотоальбомы и поделилась в сети яркими архивными фото. Кадры были сделаны летом, так что на них ведущая предстает в купальниках - таким образом она ностальгирует по беззаботному времени без карантина.

А еще Катя показала редкое "беременное" фото! На нем счастливая теледива ест мороженое на сицилийском побережье, будучи на втором месяце беременности.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Рубрика - знайдено в архівах :) купальники, море і літо без карантину і вірусів

З @moi_sofism знімаємо обкладинку @pinkmagazine.ua. Їм морозиво на другому місяці вагітності на сицілійському узбережжі, іспанські гортензіі і розкішний світський захід в музеї by @irinakovalchouk :) #щоденникпамяті діліться фото, відмічайте мене, давайте пригадаємо ті місця, куди хочеться повернутися, чи просто приємно згадати", - предложила своим подписчикам новое развлечение Осадчая.

Фолловеры принялись активно комментировать снимки знаменитости, восхищаясь ее фигурой.

Вы для меня идеал Женщины. Вы прекрасны

Белый Вам очень идет...

І все ж таки, щаслива жінка - гарна жінка!

Яка фігура!!!

Очень сексуальная

Катя,я вас не впізнала. красуня

Какая красивая

красива всегда и везде

Ох Катя , тепер тільки мріємо (, але ми все це переможемо

у вас красивая фигура

Зато с большей любовь и эмоциями, с большим вкусом к жизни будем ценить то, что имели, и конечно, будем иметь впереди!!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая с сыном задалась важным вопросом на карантине.