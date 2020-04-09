Літо без карантину: Катя Осадча показала себе на другому місяці вагітності

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча поділилася серією яскравих архівних фото

Катя Осадча та Юрій Горбунов з усіх сил намагаються урізноманітнити свої карантинні будні - як і належить, пара залишається вдома разом з маленьким сином. Телеведуча іноді виїжджає в студію для зйомок нового випуску "Світського життя", крім того, вона нарешті почала займатися разом з чоловіком його улюбленою йогою. Ну і трирічний Іван не дає батькам надто вже занудьгувати - Катя навіть жартома зазначила, що розуміє тих мам, що готові вже винайти вакцину від коронавіруса.

Однак артистка все ж придумала, чим ще зайнятися - вона розібрала свої фотоальбоми і поділилася в мережі яскравими архівними фото. Кадри були зроблені влітку, так що на них ведуча постає в купальниках - таким чином вона ностальгує за безтурботним часом без карантину.

А ще Катя показала рідкісне "вагітне" фото! На ньому щаслива теледіва їсть морозиво на сицилійському узбережжі, будучи на другому місяці вагітності.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Рубрика - знайдено в архівах :) купальники, море і літо без карантину і вірусів

З @moi_sofism знімаємо обкладинку @pinkmagazine.ua. Їм морозиво на іншому місяці вагітності на сицілійському узбережжі, іспанські гортензіі і розкішний світський захід в музеї by @irinakovalchouk :) #щоденникпамяті діліться фото, відмічайте мене, давайте пригадаємо ті місця, куди хочеться повернутися, чи просто приємно згадати", - запропонувала своїм підписникам нову розвагу Осадча.

Фолловери почали активно коментувати знімки знаменитості, захоплюючись її фігурою.

Ви для мене ідеал Жінки. Ви прекрасні

Білий Вам дуже йде...

І все ж таки, щаслива жінка - гарна жінка!

Яка фігура!!!

Дуже сексуальна

Катя,я вас не впізнала. красуня

Яка гарна

красива завжди і скрізь

Ох Катя , тепер тільки мріємо (, але ми все це переможемо

у вас гарна фігура

Зате з більшою любов і емоціями, з великим смаком до життя будемо цінувати те, що мали, і звичайно, будемо мати попереду!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча з сином задалася важливим питанням на карантині.