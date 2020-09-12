Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции

Леся Никитюк является обладательницей роскошной фигуры и ну очень длинных ножек, которые с удовольствием демонстрирует на эффектных снимках. Пока осень еще радует теплом, телеведущая в компании своих родителей отправилась насладиться бархатным сезоном в Турцию.

На своей странице в Instagram Леди Ле поделилась весьма жаркими кадрами, сделанными уже на отдыхе.

На фото ведущая лежит на животе на натянутой над водой сетке, подстелив желтое полотенце. На ней черное микробикини, которое открывает прекрасный обзор на ее загорелые упругие ягодицы. Дополнили яркий пляжный лук роскошная широкополая шляпа с леопардовым принтом и сумочка-клатч того же цвета.

В руках Никитюк держит чашечку с кофе и явно наслаждается жизнью.

"Расслабляюсь", - подписала пикантный кадр знаменитость.

Леся Никитюк восхитила аппетитной фигурой на ярких фото с отдыха (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по комментариям, фолловеры Леси оценили ракурс снимка и ее аппетитные формы.

Леся жги. Молодец .

Круто

Леся, кофе и фотограф) Вы его тоже видите?

Іванівна, в тебе популька ,,АГОНЬ

вайвай какой у тебя кардашьян!

Дупця то вже трохи підгоріла

Как всегда-шикарна!!

Гарного відпочинку! а фігурка вогонь

СЕКСІ

Залипательно и глазшибательно

Хороший орешек

Скриншот комментариев

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