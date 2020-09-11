Леся Никитюк раскрыла, сколько должен зарабатывать ее мужчина

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Популярная телеведущая высказалась о роли денег в отношениях

Леся Никитюк в свои 32 года - успешная и популярная телеведущая, звезда сразу двух рейтинговых шоу "Хто зверху?" и "Le Маршрутка". Девушка хорошо зарабатывает и не скрывает, что может ни в чем себе не отказывать. Харизматичная Леди Ле честно ответила на вопрос, сколько должен зарабатывать ее избранник и смогла бы она связать жизнь с материально менее успешным мужчиной, пишет "Караван историй".

По словам ведущей, у мужчины должны водиться деньги - но вовсе не обязательно больше, чем у его женщины. А умная женщина может иногда и на хитрость пойти, чтобы не задеть самооценку любимого.

"У мужчины всегда должны быть деньги в кармане. Но ему необязательно зарабатывать больше. И мудрая женщина никогда не упрекнет за это. А наоборот, будет делать все, чтобы ее мужчина стал успешнее. Возможно, это хитрость, но я готова сказать, что моя футболка стоит не 200 долларов, а 50. Только чтобы не задевать мужское эго", - считает Леди Ле.

Леся Никитюк восхищает яркими и стильными луками и точеной фигурой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом она против схемы, когда мужчина отдает все свои деньги женщине.

"Кстати, я категорически против, чтобы всю свою зарплату мужчина отдавал женщине. Даже моя мама никогда не отбирала папины две тысячи. Брала только 1850, а 150 гривен оставляла ему. Шучу, конечно". - отметила Никитюк.

Также Леся призналась, что в ее картине мира настоящая любовь не измеряется деньгами - бывало такое, что ее парень вообще не зарабатывал.

"У меня были отношения, в которых мужчина вообще не зарабатывал. Но денег у меня никогда не просил. Все наше времяпрепровождение ограничивалось домом – просмотром кино дома, ужином дома. Но ты принимаешь эти рамки, потому что хочешь быть с человеком", - поделилась знаменитость.

Напомним, Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.

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