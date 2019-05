Леся Никитюк в прозрачном платье вызвала ажотаж роскошным образом

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала шикарный снимок из Испании

Популярная телеведущая Леся Никитюк приводит время в солнечной Испании. Шоувумен не сидит без дела – она приехала познакомиться с футболистами местного клуба и посетить знаменитый испанский чемпионат "Ла Лига". Сейчас теледива находится в городе Виго – на родине комманды "Сельта". Леди Ле посетила тренировки спортменов и засветилась в компании испанских красавцев-футболистов. Но настоящим сюрпризом для поклонников стало ее черно-бело фото в сетчатом роскошном вечернем платье с пайетками. Эффектным кадром она сопроводила анонс игры "Сельты" и "Барселоны". Соотвествующий кадр опубликован в Instagram звезды.

Леди Ле элегантно оперлась на сводчатый балкон, выставив на передний план стройную ножку. Ее осиную талию подчеркивает пояс, а в качестве аксессуаров образ дополняет утонченное ожерелье с кулоном и круглые серьги.

"This is my look for Football. Буду снимать сегодня футболки с футболистов. "Сельта-Барса" смотрите сегодня!» - подписала она фото.

Ее роскошный образ оценила подруга, популярная певица MARUV. "Ого! Леся Бальмановна", - написала она, намекая на то, что наряд шовумен поразительно похож на платье от бренда Balmain. Не удержался даже Дзидьзо, котрый поставил под фото красноречивый смайл с глазами-сердечками.

Поклонники Леди Ле также поспешили оставить для нее комплименты и восторженные отзывы.

"Леся, очень и очень шикарно!", "Шикарная леди с очаровательным взглядом!", "Леся очень изменилась. Такая классная стала!", "Ух, класна фотка", "Як акторка з Голівуду!","Лесюня, ты - королева!", "Испанцем нет покоя! Шикарная красота!", "Дуже круто виглядаєш", "Красавица в прекрасном платье с очаровательной фигурой!" - отмечали поклонники.

