Игривая болельщица: Никитюк раздразнила оригинальным фотосетом из Испании

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая лично познакомилась с игроками известного футбольного клуба

Популярная телеведущая Леся Никитюк не сидит на месте – она продолжает много путешествовать, правда, ее поездки чаще всего связанны с работой, но от этого они не менее насыщенные впечатлениями. Так, звезда отправилась в солнечную Испанию, где лично познакомилась с игроками футбольного клуба "Сельта" из города Виго. Она приехала на матч в рамках испанского чемпионата Ла Лига. Леди Ле не упустила возможности побывать на тренировки у спортсменов и устроила фотосессию прямо на футбольном поле. Результатами своего продуктивного спортивного фотосета она поделилась на страничке в Instagram.

Теледива надела фирменную футболку с логотипом клуба и своим именем на спине – знаменитости достался 19-й номер. Спортивный образ она дополнила черными велосипедками. Леди Ле спряталась от солнца за темными очками в трендовой оправе.

"Быть частью команды "Сельта", - подписала она солнечные кадры рядом с воротами на футбольном поле.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки пришлись по вкусу поклонникам Леси. Они отметили, что девушка прекрасно вписалась в испанскую команду и выглядит на кадрах просто замечательно.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Вы невероятно позитивный человек", "Четкая", "Красотка", "Вау, лялька!", "Багиня поля", "Леся! Очки просто бомба! А Вы - просто Агонь!", "Игривая стрекоза!", "Яка красуня", "Тільки футболістів відволікати будете", "Красуня і розумничка!" - не переставали восхищаться комментаторы.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала снимок со всемирно известным певцом Крейгом Дэвидом. Знаменитость ведущей посчастливилось встретить в аэропорту.

Напомним, что радостная Леся Никитюк похвасталась победой в "битве крашанками" на Пасху.

Кстати, Леся Никитюк озадачила сеть смелым образом в прозрачных брюках. В таком виде она отправилась на модный показ в Барселоне.