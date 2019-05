Леся Нікітюк в прозорій сукні викликала ажотаж вишуканим образом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала шикарний знімок з Іспанії

Популярна телеведуча Леся Нікітюк приводить час в сонячній Іспанії. Шоувумен не сидить без діла – вона приїхала познайомитися з футболістами місцевого клубу і відвідати знаменитий іспанський чемпіонат "Ла Ліга". Зараз теледіва знаходиться в місті Віго – на батьківщині команди "Сельта". Леді Ле відвідала тренування спортменів і засвітилася в компанії іспанських красенів-футболістів. Але справжнім сюрпризом для шанувальників стала її чорне-біло фото в сітчастій розкішній вечірній сукні з пайєтками. Ефектним кадром вона супроводила анонс гри "Сельти" та "Барселони". Відповідний кадр опублікований в Instagram зірки.

Леді Ле елегантно сперлася на склепінчастий балкон, виставивши на передній план струнку ніжку. Її осину талію підкреслює пояс, а в якості аксесуарів образ доповнює витончене намисто з кулоном і круглі сережки.

"This is my look for Football. Буду знімати сьогодні футболки з футболістів. "Сельта-Барса" дивіться сьогодні!" - підписала вона фото.

Її розкішний образ оцінила подруга, популярна співачка MARUV. "Ого! Леся Бальмановна", - написала вона, натякаючи на те, що вбрання шовумен разюче схоже на сукні від бренду Balmain. Не втримався навіть Дзидьзо, котрий поставив під фото красномовний смайл з очима-сердечками.

Шанувальники Леді Ле також поспішили залишити для неї компліменти та захоплені відгуки.

"Леся, дуже і дуже шикарно!", "Шикарна леді з чарівним поглядом!", "Леся дуже змінилася. Така класна стала!", "Ух, класна фотка", "Як акторка з Голівуду!","Лесюня, ти - королева!", "Іспанцям немає спокою! Шикарна краса!", "Дуже круто виглядаєш", "Красуня в прекрасному платті з чарівною фігурою!" - відзначали шанувальники.

Раніше Леся Нікітюк поділилася яскравими враженнями від Іспанії і містечка Віго, зокрема.