Леся Никитюк призналась, что возлюбленный подарил ей на день рождения

Катя Осадчая и Леся Никитюк (Скриншот из видео)

Известная украинская телеведущая поделилась, как ее поздравляли с 31-летием

19 октября знаменитой украинской певице Лесе Никитюк исполнился 31 год.

В интервью Кате Осадчей для ее авторской программы "Світське життя" звезда призналась, как ее поздравил любимый мужчина.

По словам Никитюк, ее тайный возлюбленный подарил ей собаку.

Интересно, что ранее Леся выкладывала на свою страницу в Instagram фото с празднования дня рождения. На снимке можно увидеть ее четвероногого друга.

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Интересно, что партнер Леси на шоу "Танці з зірками" Макс Ежов также устроил для нее сюрприз.

Парень решил порадовать звезду букетом из 101-й розы. По его словам, он не разу не делал таких подарков девушкам.

Напомним, мы писали, что Леся Никитюк и Влад Яма решат конфликт с помощью самбы на Танцах со звездами 2018.

Ранее после эфира Леся поспешила обратиться к своим поклонникам и сообщила, что высказывание Ямы в свой адрес считает некорректным.

Яма также не остался в стороне: член жюри отметил, что он на этом проекте для того, чтобы говорить правду. И свою низкую оценку за самбу Никитюк-Ежова он считает оправданной.

Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)