Леся Никитюк и Влад Яма решат конфликт с помощью самбы на Танцах со звездами 2018

Леся Никитюк и Влад Яма (колаж: РБК-Украина)

Члены жюри проекта готовы выйти на паркет с его участниками

Десятый эфир Танцев со звездами 2018 обещает наконец расставить все точки над "і" в нашумевшем конфликте между одной из самых эмоциональных участниц проекта, телеведущей Лесей Никитюк и членом жюри шоу Владом Ямой.

Так, стало известно, что во время онлайна десятого выпуска Танцев, который состоится уже 28 октября в 21:00 на телеканале "1+1", Влад Яма и Леся Никитюк станцуют совместный танец — самбу. Кроме того, к ним также присоединятся партнер Леси по Танцам Макс Ежов и пара Игорь Ласточкин — Илона Гвоздева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала.

Отмечается, что выступление "пятерки" будет одним из сюрпризов 10-го выпуска. Ведь на паркете свои танцевальные таланты покажут члены жюри: Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яама.

MONATIK будет удивлять зрителей современной хореографией со следующими парами: Michelle Andrade и Женя Кот, Денис Беринчик и Катя Белявская. А вот Екатерина Кухар разучивает контемпорари с парами: Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков и Юля Сахневич.

Леся Никитюк и Макс Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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И все же интрига сохраняется именно за выступлением Яма-Никитюк.

Напомним, что конфликт Никитюк и Ямы возник еще в сентябре, когда Леся и ее партнер Макс исполнили самбу. Тогда Яма решил поучительно и одновременно с юмором прокомментировать выступление украинской телеведущей. Однако его замечание многие зрители и сама Никитюк восприняли неоднозначно.

"Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы… Когда начинаешь танцевать, не бей мене, мама, мокрыми трусами.. Нужно колени закрывать, ноги закрывать", — высказался тогда Влад Яма.

На что Леся Никитюк эмоционально его перебила: "Рот нужно закрывать!".

Конфликт Влада Ямы и Леси Никитюк на Танцах со звездами 2018

После эфира Леся поспешила обратиться к своим поклонникам и сообщила, что высказывание Ямы в свой адрес считает некорректным.

Яма также не остался в стороне: член жюри отметил, что он на этом проекте для того, чтобы говорить правду. И свою низкую оценку за самбу Никитюк-Ежова он считает оправданной.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Конфлик пока что не утихает. И в одном из последних интервью Влад Яма заявил, что он никого не обижал — Яма хотел помочь своим советом, а не вызвать волну злобы и негодования. Кроме того, если словосочетание "закрывать ноги" вызывает у кого-то какие-то "пошлые ассоциации", то член жюри Танцев в этом не виноват.

Напомним также, что ранее Леся Никитюк в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказала о своей карьере телеведущей, комплексах и внутренних табу, а также затронула тему участия в Танцах со звездами 2018.

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