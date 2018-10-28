Леся Нікітюк зізналася, що коханий подарував їй на день народження

Катя Осадча і Леся Нікітюк (Скріншот з відео)

Відома українська телеведуча поділилася, як її вітали з 31-річчям

19 жовтня відомій українській співачкі Лесі Нікітюк виповнився 31 рік.

В інтерв'ю Каті Осадчій для її авторської програми "Світське життя" зірка зізналася, як її привітав коханий чоловік.

За словами Никитюк, її таємний коханий подарував їй собаку.

Цікаво, що раніше Леся викладала на свою сторінку в Instagram фото зі святкування дня народження. На знімку можна побачити її чотириногого друга.

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що партнер Лесі на шоу "Танці з зірками" Макс Єжов також влаштував для неї сюрприз.

Хлопець вирішив порадувати зірку букетом з 101-й троянди. За його словами, він ані разу не робив таких подарунків дівчатам.

Нагадаємо, ми писали, що Леся Нікітюк і Влад Яма вирішать конфлікт з допомогою самби на Танцях з зірками 2018.

Раніше після ефіру Леся поспішила звернутися до своїх шанувальників і повідомила, що висловлювання Ями на свою адресу вважає некоректним.

Яма також не залишився осторонь: член журі зазначив, що він на цьому проекті для того, щоб говорити правду. І свою низьку оцінку за самбу Никитюк-Єжова він вважає виправданою.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)