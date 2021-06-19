Леся Никитюк в латексном боди ошеломила образом сексапильной рыбачки

Леся Никитюк, которую недавно раскритиковали в сети из-за изменений во внешности, поразила поклонников новым неожиданным образом.

В своем Instagram телеведущая поделилась кадрами с рыбалки, на которых предстала в весьма пикантном наряде.

Леся появилась на фото в латексном боди болотного оттенка и такого же цвета резиновых ботфортах. Талию артистки подчеркивают два оранжевых ремня, к которым крепятся необычные сумочки.

Никитюк позировала прямо в реке с удочкой в руках, демонстрируя свои аппетитные формы. Волосы ведущая собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.

Леся Никитюк поразила образом соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - с присущим ей юмором подписала фото Леди Ле.

Поклонники оценили эффектный лук Никитюк и засыпали ее комплиментами.