Леся Никитюк в латексном боди ошеломила образом сексапильной рыбачки
Леся Никитюк, которую недавно раскритиковали в сети из-за изменений во внешности, поразила поклонников новым неожиданным образом.
В своем Instagram телеведущая поделилась кадрами с рыбалки, на которых предстала в весьма пикантном наряде.
Леся появилась на фото в латексном боди болотного оттенка и такого же цвета резиновых ботфортах. Талию артистки подчеркивают два оранжевых ремня, к которым крепятся необычные сумочки.
Никитюк позировала прямо в реке с удочкой в руках, демонстрируя свои аппетитные формы. Волосы ведущая собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза.
Леся Никитюк поразила образом соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - с присущим ей юмором подписала фото Леди Ле.
Поклонники оценили эффектный лук Никитюк и засыпали ее комплиментами.
- Еще никогда рыбалка не была такой сексуальной. На такую удочку должны ловится только гламурные рыбы
- Я б порибачив з такою дівчиною
- Красуня
- Рыбачка Леся
- Фото супер, жінка-мрія
- Oh my God. Какая секси Леся
- Тебе идёт
- Чудо!!! Але ж яка гарна
- Лесю, Ви прекрасна!
- Леся, ты просто супер
- Ракета
- Шикарно!
- Местная русалка
- Очень стильно и сексуально
Напомним, ранее Instagram Леси Никитюк взломали. На ее странице появились странные посты с откровенным фото.